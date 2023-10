Cold ironing, il 30 ottobre partono i lavori in porto: “Entro il 2024 quattro banchine elettrificate”

Genova. Partiranno il 30 ottobre i lavori per elettrificare i primi quattro accosti nel bacino del porto vecchio di Genova. Ed entro la fine del 2024 le navi potranno finalmente spegnere i motori risparmiando inquinamento e miasmi agli abitanti. Ad annunciare le date è stato il commissario dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Piacenza, durante la presentazione della Clia European Cruise Week che porterà a Genova il gotha del mondo crocieristico nel marzo 2024.

Quella che andrà in cantiere nelle prossime settimane sarà solo una prima fase. Il progetto completo del cold ironing per il porto passeggeri prevede l’elettrificazione di sei accosti, quattro per i traghetti e due per le crociere. Ma i 20 milioni di finanziamento ministeriale consentiranno di attrezzare solo tre banchine per i traghetti e una per le crociere. I lavori, appaltati al raggruppamento di imprese Nidec Asi (con sede a Genova) dureranno 15 mesi e potranno quindi concludersi entro l’anno prossimo.

Ma c’è un altro ostacolo da superare. Com’era emerso nei mesi scorsi durante una commissione comunale sul tema, ad oggi il porto non può vendere energia elettrica alle compagnie perché manca una normativa nazionale che regoli la materia. Così, ad esempio, le banchine del terminal Psa di Pra’ sono tecnicamente pronte per il cold ironing, ma le navi continuano a inquinare con emissioni nocive e rumore. “Ci stiamo lavorando”, commenta Piacenza assicurando che nel 2024 il problema sarà risolto. Entro questo autunno Arera dovrebbe definire una tariffa e probabilmente un’esenzione dalle accise, come avviene per il gasolio.

E gli altri due accosti? “C’è possibilità di ottenere ulteriori finanziamenti per coprire tutte le banchine di Stazioni Marittime, abbiamo un confronto col ministero che su questo non ha ancora avuto esito”, continua il commissario Piacenza. Rimarrebbe poi da equipaggiare tutto il porto commerciale di Sampierdarena. “I piani di impresa di alcuni concessionari privati includevano istanze per l’elettrificazione delle banchine, quindi in parte saranno a carico loro, sulle altre stiamo ragionando per ulteriori progetti di sviluppo“. Che potrebbero andare anche oltre i fondi previsti dal Pnrr.

Uno degli aspetti controversi dell’elettrificazione delle banchine, tuttavia, è quello del numero scarso di navi in grado di essere alimentate in maniera green, soprattutto per quanto riguarda le flotte delle compagnie di traghetti. Inoltre il costo del carburante per le navi, fino a oggi, è sempre stato conveniente per gli armatori rispetto agli investimenti necessari a rinnovare la flotta, anche solo con sistemi ibridi.

Quelli per il cold ironing non sono gli unici lavori in ballo nel porto commerciale. A fare il punto è ancora Piacenza: “Abbiamo terminato la riprofilatura di Ponte dei Mille Ponente riportando i fondali a meno 11 metri. A breve partiranno altri lavori per 25 milioni per Ponte dei Mille Levante, in modo da avere due attracchi di navi da crociera World Class. Inoltre abbiamo avviato e concluso gli interventi di dragaggio”.