Cogoleto, sabato 21 ottobre inaugura lo sportello antiviolenza fisica e psicologica

Cogoleto. “La violenza nei confronti delle donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. Con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni .” (Convenzione di Istanbul art. 3)

E’ grazie alla volontà e alla preziosa collaborazione del Comune di Cogoleto nelle persone dell’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Giorgia Pisani, dell’Assessore all’Istruzione e cultura Dott.ssa Marina Bruzzone e grazie al lavoro degli operatori dell’ ufficio Servizi Sociali che Donna Oggi Arenzano Odv in collaborazione con il Centro Per Non Subire Violenza in seguito all’apertura dello Sportello Antiviolenza ad Arenzano, operativo dal 2021, hanno deciso di aprire un nuovo Sportello Antiviolenza Arenzano e Cogoleto a Cogoleto in Via Isorella 1 B – Giardini Baden Powell- con il seguente orario: 1° e 3° lunedì del mese 10.00-12.00 e 15.30-17.30.

L’inaugurazione sarà Sabato 21 ottobre 2023 alle ore 15,30 in Via Isorella 1 B – Giardini Baden Powell- Cogoleto.

Lo Sportello Antiviolenza Arenzano e Cogoleto offrirà, in sinergia e collaborazione tra loro, una presenza ancora più significativa e capillare sul territorio di entrambi i comuni.

L’obiettivo è quello di offrire sul territorio un luogo protetto, in anonimato e segretezza dove le donne che stanno vivendo situazioni di violenza possono chiedere aiuto; un servizio di prima accoglienza e di ascolto.

Operatrici volontarie formate sulla violenza di genere faranno una prima accoglienza telefonica o di persona, se la donna si recherà allo sportello antiviolenza, e in seguito fisseranno appuntamento per il primo colloquio con l’operatrice del Centro Per Non Subire Violenza con la quale co-costruirà il percorso di fuori uscita dalla violenza e verrà fatta una valutazione del rischio.

L’apertura dello Sportello antiviolenza ha l’obiettivo di poter essere sempre più vicine alle donne per poter intercettare la violenza prima e anche per poter creare una rete sul territorio promuovendo attività di sensibilizzazione e prevenzione.