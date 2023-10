Chiusura traforo Monte Bianco, Spediporto in allarme per la Liguria: “Emergenza pesantissima”

Genova. Cresce la preoccupazione anche in Liguria per la chiusura del traforo del Monte Bianco, principale via di comunicazione tra Italia e Francia, che tornerà percorribile solo a fine dicembre al termine della prima fase delle attività di manutenzione. Ma sarà solo l’inizio di un calvario, perché gli stop a intermittenza andranno avanti fino al 2042.

“Genova e Savona sono ormai i porti di riferimento per questo asse di traffico. Il rischio è, dunque, che si registrino fortissimi rallentamenti, peraltro in quadro viario generale caratterizzato da numerosi cantieri aperti – avverte Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto -. È un’emergenza pesantissima e bisogna affrontarla subito, sia perché i lavori di manutenzione del traforo del Monte Bianco dureranno anni, sia perché, purtroppo, le ferrovie non possono rappresentare al momento un’alternativa valida al trasporto via gomma”.

Per dare un’idea dell’importanza del Monte Bianco per gli scambi commerciali basti pensare che nel 2022, secondo i dati pubblicati da Sitmb (la società che lo gestisce), si sono registrati transiti di mezzi pesanti per 571.897 unità, in calo dell’8,1% rispetto al 2021 anche per via delle prime. significative chiusure per attività manutentive. Il 2023, invece, ha fatto registrare nei primi 4 mesi dati in netta crescita (+16%) rispetto allo stesso periodo del 2022.

“Si tratta di una situazione molto complicata e preoccupante – prosegue Botta – Il traforo è, sicuramente, una delle grandi infrastrutture malate, che necessita di una profonda manutenzione anche per adeguarla ai più moderni standard di sicurezza. Il problema è che queste chiusure finiscono per delineare una tempesta perfetta proprio nel Nord Ovest italiano, il territorio che dovrebbe rappresentare il motore dell’economia nazionale e dove, invece, le infrastrutture sono in condizioni a dir poco precarie. Infatti anche il traforo del Frejus resterà chiuso per un paio di settimane, e comunque ha una limitata capacità di assorbimento dei traffici che solitamente utilizzano il Monte Bianco. In più, nel torinese, sono in atto diversi interventi di manutenzione della rete autostradale per tacere, poi, di quelli in territorio ligure”.

Ad oggi in realtà non si registrano conseguenze particolarmente gravi sull’autostrada A10, che costituisce una delle alternative di comunicazione per il traffico transfrontaliero. “Ci aspettiamo che alla fine i trasportatori preferiranno usare gli altri valichi alpini, pur con le limitazioni orarie e le chiusure notturne, che sono comunque meglio di Ventimiglia – spiega Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di TrasportoUnito -. Stiamo cercando di capire cosa succederà, ma al momento non crediamo che ci sarà un riposizionamento massiccio sulla frontiera di Ventimiglia, anche perché sarebbe un allungamento di percorso enorme con un aumento di costi difficilmente ribaltabile sulla merce”.

A mitigare le conseguenze, probabilmente, è anche la contrazione dei traffici portuali “veramente molto significativa che sta generando problemi di mercato, con un’offerta abnorme rispetto alla domanda”, spiega Tagnochetti. D’altra parte è vero anche che si avvicina il picco in vista di Natale e quindi la situazione potrebbe diventare esplosiva, magari non subito ma nelle prossime settimane.

Rinviato al 2024 il più lungo cantiere-test per ristrutturare 600 metri di volta, quest’anno sotto il Monte Bianco saranno sostituiti tutti i 76 ventilatori e verrà rinnovato l’impalcato stradale nella zona centrale della galleria. Ma intanto mondo della politica e dell’economia è in subbuglio. Confindustria Valle d’Aosta lancia all’allarme per gli effetti delle possibili chiusure di tre o quattro mesi l’anno fino al 2042, nel caso si procedesse dal 2024 con il rinnovamento della volta: “Siamo seriamente preoccupati. Stiamo parlando di quasi il 9,8% di Pil, di quasi 1.500 posti di lavoro che andrebbero persi, e non più recuperabili”, attacca il presidente, Francesco Turcato, secondo cui l’unica soluzione “è la realizzazione di una seconda canna”.

L’opera osterebbe “1,2-1,3 miliardi e se si utilizzasse il metodo post ponte Morandi ci vorrebbero dai tre ai quattro anni per realizzarla: in cinque anni dal progetto, il tunnel sarebbe transitabile. A quel punto chiuderebbe quello vecchio lasciando il tempo alle imprese di lavorare”. Una soluzione che il governo italiano sta provando a portare avanti, ma che vede Parigi piuttosto fredda.