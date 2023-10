Chiuso panificio abusivo in pessime condizioni igieniche: riforniva prestigiosi hotel e locali genovesi

Genova. Producevano pane, focaccia e altri prodotti da forno senza la necessaria licenza e soprattutto in pessime condizioni igieniche, con attrezzature sporche e insetti che proliferavano grazie alle alte temperature. Quegli alimenti finivano poi sulle tavole di alcuni dei più prestigiosi hotel di Genova, in ristoranti frequentati da genovesi e turisti, mercati, rivendite e persino scuole e facoltà universitarie.

A scoprire quanto accadeva da sei mesi in un locale di piazza Cavalletto sono stati negli scorsi giorni gli agenti della polizia locale e i tecnici della Asl 3, che hanno disposto la chiusura immediata dell’attività, sequestrato tutto il cibo e denunciato una donna per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Il panificio abusivo – in realtà solo un laboratorio, perché lì non si effettuava alcuna vendita al pubblico – era stato avviato lo scorso aprile dove un tempo esisteva un’altra panetteria gestita da persone diverse, Into canto, di cui è rimasta solo l’insegna. Titolare della nuova società, chiamata Pan per focaccia, è un 50enne genovese, ma a condurla materialmente era l’ex compagna, una 52enne nata a Palmi che in passato gestiva un altro forno in via Kassala, sopra Principe, mai più riaperto dopo la pandemia di Covid.

Tutto è iniziato il 4 ottobre, quando alcuni residenti hanno chiamato la polizia locale esasperati dalle esalazioni provenienti dal laboratorio nelle ore serali e notturne. In un caso due condomini sarebbero addirittura finiti al pronto soccorso, mentre l’inquilino del primo piano lamentava di non riuscire a posare i piedi sul pavimento da quanto era caldo.

Gli agenti, arrivati sul posto in serata insieme ai tecnici della struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3, hanno trovato uno scenario preoccupante: ceste di pane appoggiate per terra senza protezioni, frigoriferi sporchi, teglie e contenitori incrostati, macchinari arrugginiti, sacchi di farina aperti e lasciati sul pavimento a rischio contaminazione, farfalline ovunque, umidità e muffa sulle pareti del laboratorio e del locale usato come magazzino. L’impianto di areazione era pressoché inutile perché scaricava i fumi contro la serranda costantemente abbassata: di conseguenza la temperatura interna era elevatissima.

Ma non è tutto, perché la società Pan per focaccia non aveva mai chiesto la necessaria autorizzazione per esercitare la panificazione all’ingrosso. Una serie di violazioni più che sufficiente per decretare l’immediata sospensione dell’attività oltre che una raffica di sanzioni per migliaia di euro.

Dagli abitanti del palazzo però sono arrivate nuove segnalazioni. E gli accertamenti svolti nei giorni successivi hanno appurato che non solo il laboratorio clandestino continuava a produrre pane di diversi tipi, focacce farcite e pizzette come se nulla fosse accaduto, ma che proseguivano anche le consegne, in particolare in un lussuoso hotel del centro cittadino, dove i prodotti venivano trasportati con un’auto privata. Il 9 ottobre il personale della Asl e i vigili urbani sono tornati in sopralluogo in piazza Cavalletto e hanno rincarato la dose: sono stati sequestrati in via preventiva 63 chili di pane chiusi in 13 sacchi e cinque chili di farina, mentre la responsabile de facto del laboratorio è stata denunciata alla Procura.

Come testimoniano i buoni di consegna e gli appunti esposti in bella vista nel laboratorio, il giro d’affari era molto vasto e comprendeva clienti di grande rilievo, comprese società di catering. Il giro partiva nelle prime ore del mattino e terminava in tarda mattinata per rifornire una scuola. Il responsabile di un hotel nella zona del porto, durante uno dei sopralluoghi, avrebbe spiegato che Pan per focaccia gli era stata consigliata da altri imprenditori in ambito alberghiero perché “sono precisi e puntuali”, oltre a garantire prezzi molto concorrenziali. Pare che nessuno, tuttavia, si fosse mai posto dubbi né sulla qualità della merce né sul nome della società, che non corrispondeva a quello indicato nei documenti di accompagnamento.

I tecnici della Asl, inoltre, hanno effettuato una segnalazione alla Guardia di finanzia perché alcuni buoni di consegna non corrispondono a nessuna fattura. Nel laboratorio di panificazione lavoravano due dipendenti stranieri, entrambi assunti in regola, ma anche sulle loro posizioni saranno compiuti ulteriori accertamenti.