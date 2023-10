Chiavari, svastica sulla sede del Pd del Tigullio: la condanna del sindaco Messuti

Chiavari. Una svastica disegnata a pennarello, da ignoti, è comparsa qualche giorno fa sulla targa all’ingresso della sede del Partito Democratico, federazione del Tigullio, a Chiavari.

A denunciare il grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato il segretario Andrea Chiappe. La sede locale del Pd si trova in via Costaguta.

Anche il sindaco di Chiavari Federico Messuti ha condannato l’accaduto: “Un gesto vile di intollerabile inciviltà – dichiara – a nome di tutta l’amministrazione auspichiamo che i responsabili che hanno disegnato una svastica sulla targa del PD vengano individuati e condannati al più presto. Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alla Federazione del Partito Democratico del Tigullio”

Andrea Chiappe, segretario della federazione del Tigullio sottolinea come “tale vile gesto purtroppo non è isolato, episodi simili si stanno ripetendo in tutto il Paese con una frequenza ormai preoccupante. Non ci faremo intimidire e provvederemo a denunciare tutto alle autorità”.

Sull’accaduto indaga la polizia che già nel 2022 era riuscita a identificare e denunciare un uomo che aveva disegnato sempre un simbolo nazista su una targa nel Parco della memoria della cittadina del levante.

“Gesto meschino e codardo che va perseguito e condannato – commentano dalla Cgil Tigullio Golfo Paradiso – chi compie certi atti è fuori dai principi contenuti nella nostra Costituzione e fuori dai percorsi democratici che hanno scritto la storia del nostro Paese”.