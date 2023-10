Chiavari a caccia di fondi Pnrr per il parco di Villa Rocca. Via libera al progetto per l’area ex Italgas

Chiavari. Finanziamento Pnrr per il recupero del Parco di Villa Rocca. Il comune di Chiavari avvia una manifestazione d’interesse per dialogo competitivo volto ad effettuare interventi di progettazione, installazione, configurazione e gestione del sistema di digitalizzazione del complesso del giardino storico di Parco Rocca, per un importo massimo aggiudicativo pari a 136.276,03 euro Iva esclusa.

Le attività previste dal bando riguardano anche la realizzazione di sistemi di allarme e di ausili alla visita del parco con sistemi innovativi e digitali, di sezioni espositive, una nuova segnaletica con pannelli informativi e nuove piattaforme digitali per le prenotazioni e pagamenti.

“Andiamo avanti con il nostro progetto di riqualificazione e restauro del parco di Villa Rocca. Gli interventi di digitalizzazione renderanno il parco più fruibile e accogliente anche con la possibilità di partecipare a diverse esperienze multimediali e multisensoriali con percorsi interattivi dedicati anche ai più piccoli e alle scuole”, dichiara il sindaco Federico Messuti.

I progetti dovranno essere inviati via Pec all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it entro non oltre le ore 12 del 15 novembre 2023, le Pec dovranno avere come oggetto la la dicitura “Progetto per riqualificazione Parco Rocca nel campo della digitalizzazione – partecipazione a dialogo competitivo”.

Intanto è stato approvato in giunta lo schema di convenzione tra il comune di Chiavari e la Società Ostro Srl inerente il progetto di riqualificazione dell’area Ex Italgas.

“Non ci saranno nuove cementificazioni in via Trieste – dichiara ancora il sindaco, Federico Messuti – Gli interventi che verranno realizzati dalla Società Ostro Srl prevedranno anche un collegamento con il nuovo Palazzo di Giustizia, la ristrutturazione del marciapiede pedonale, un’area parcheggio ad uso pubblico, ciclo posteggi e nuove aree verdi. Sarà previsto un contributo di costruzione pari a 149.073,63 euro che verrà scomputato come disposto dal Puc, e circa 61mila euro di oneri previsti per i vincoli relativi ai box e ai posti auto pertinenziali. L’area Ex Italgas verrà finalmente riqualificata, un contesto che per troppi anni è rimasto degradato e immobilizzato. Ricordiamo che la stessa Italgas, con un accordo del 2001, aveva ceduto gratuitamente lo spazio per costruire il nuovo tribunale in cambio della possibilità di realizzare due nuovi palazzi. Oggi invece, sono stati rivisti gli accordi senza nessun contenzioso e in via Trieste nascerà una zona verde con parcheggi a disposizione della città. L’approvazione dello schema di convenzione smentisce ancora una volta le sterili polemiche e falsi annunci sulla costruzione di nuovi edifici”