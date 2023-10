Cetacei: il catamarano dell’associazione francese Miraceti fa tappa a Genova per una spedizione scientifica

Genova. Il catamarano dell’associazione francese Miraceti fa tappa a Genova nel corso della spedizione scientifica che per circa un mese attraversa il Mediterraneo con l’obiettivo di raccogliere dati per migliorare la conoscenza delle popolazioni di cetacei e valutare l’impatto delle attività umane in questa zona sensibile.

Questa missione scientifica ha l’onore di ricevere il supporto dell’Iniziativa Pelagos, un progetto sostenuto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco.

Venerdì 6 ottobre all’Acquario di Genova si terrà una giornata di studio e confronto che vedrà coinvolti gli studiosi di alcuni tra i principali enti e centri italiani attivi nella ricerca sui cetacei all’interno del Santuario Pelagos: Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova, Delfini del Ponente, Fondazione Cima, Istituto Tethys, Università di Genova.

Questo incontro, che si terrà presso la sala Nautilus dell’Acquario dalle ore 13 alle 16:30, costituirà un momento privilegiato di confronto sulla conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e sarà l’occasione per comprendere il coinvolgimento degli stakeholder presenti, identificando meglio gli strumenti messi in atto e gli ostacoli incontrati.

L’imbarcazione di Miraceti riprenderà il largo alla volta di Bastia, Corsica, sabato 7 ottobre.

Un documentario sarà prodotto dalla Fondazione 1 Ocean, partner della spedizione. Questo progetto vuole mettere in luce tutti gli attori che lavorano per il Santuario Pelagos. L’essere umano sarà al centro di questo progetto audiovisivo. La missione “Explore Pelagos” sarà ampiamente condivisa sui social media di Miraceti che seguiranno giorno per giorno l’attività dei ricercatori.

La spedizione “Explore Pelagos” in numeri:

8 membri dell’equipaggio

3 settimane di spedizione

700 km percorsi

4 tappe: Monaco, Genova, Bastia e Sainte-Maxime.

Miraceti – www.miraceti.org

Miraceti è un’associazione di interesse generale, nata nel giugno 2020 dalla fusione di 3 attori storici che hanno lavorato insieme per decenni per la protezione dei cetacei nel Mediterraneo: Souffleurs d’Écume, GIS3M e GECEM. Per portare avanti l’obiettivo associativo, le azioni sono organizzate secondo 5 missioni complementari: conoscere, consigliare, proteggere, formare, sensibilizzare.

Iniziativa Pelagos

Iniziativa Pelagos, istituita nel 2021, è guidata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, in collaborazione con WWF, IUCN (International Union for Conservation of Nature) e MedPAN (rete dei gestori delle Aree Marine Protette nel Mediterraneo). L’Iniziativa mira a fungere da catalizzatore per rafforzare la protezione del Santuario Pelagos, in linea con il piano di gestione dell’Accordo Pelagos, finanziando attività che proteggono, conservano e promuovono il Santuario. Promuove la collaborazione delle parti interessate all’interno del Santuario incoraggiando progetti congiunti tra i tre paesi.

Fondazione 1 OCEAN – www.fondation-1ocean.com

1 Ocean è un progetto di esplorazione guidato dal fotografo ed esploratore Alexis Rosenfeld con l’UNESCO e la Fondazione 1 OCEAN sotto l’egida della Fondazione CNRS. La Fondazione 1 OCEAN ha lo scopo di esplorare e documentare i fondali marini, supportando missioni di ricerca scientifica, per una migliore comprensione e protezione dell’Oceano, bene comune eccezionale.

La partnership con Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova

L’adesione dell’Acquario di Genova e della sua Fondazione all’evento rientra nel più ampio impegno di ricerca sui cetacei che vede le due realtà attive in questo ambito dal 2001 attraverso diversi progetti e in qualità di coordinatori di Intercet (www.intercet.it), la piattaforma regionale della Liguria per lo studio e la conservazione dei mammiferi e dei rettili marini. Intercet raccoglie i dati provenienti da un’ampia rete di collaborazione, costituita da oltre 50 enti di ricerca, che opera per la salvaguardia dei cetacei a livello Mediterraneo.