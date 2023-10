Cesino, cucciolo di poco più di un mese abbandonato in strada

Genova. Ancora una cane abbandonato in strada a Genova, questa volta a Cesino, sopra Pontedecimo. Si tratta di un cucciolo di poco più di un mese, recuperato dalla Croce Gialla e portato al canile Monte Contessa, dove è stato subito preso in carico dai volontari dell’associazione Una.

Il cucciolo, con tutta probabilità un simil maremmano, non aveva microchip, e nessuno, nonostante gli appelli, lo ha ancora reclamato. La conferma arriva direttamente dal canile, che nelle ultime settimane ha accolto diversi cani e gatti abbandonati, sia cuccioli sia adulti.

Lo scorso 19 settembre, tanto per citare un episodio, due cani erano stati trovati legati a un albero nel bosco che circonda il canile municipale, un maschio e una femmina che poco prima erano stati visti da un testimone insieme con una coppia mentre percorrevano il sentiero che porta alla struttura. Pochi giorni prima, la Croce Gialla aveva recuperato cinque cuccioli trovati in una cesta a Molassana, abbandonati a pochi giorni di vita, e un cane, un Pitbull, trovato legato a una ringhiera in corso Europa. Una decina di giorni fa, invece, è toccato a un gatto, abbandonato in un trasportino in strada a Pra’.

Una piaga sempre più preoccupante, quella degli abbandoni, che i gestori del canile cercando di gestire non soltanto attraverso campagne di sensibilizzazione e pro adozione, ma anche lanciano appelli a chiunque voglia donare beni di prima necessità utili per accudire gli animali (i punti di raccolta sono Il Cucciolo al Mercato Orientale, Zampa Lesta in Piazza Rossetti, L’Isola dei Tesori in corso Martinetti, Spazio Animale in via Monticelli). A fine settembre al Monte Contessa i cani ospiti erano 145, 29 dei quali entrati nel corso del mese, 20 quelli adottati, 9 quelli restituiti a chi li aveva smarriti.