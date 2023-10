Ceranesi, tredicenne cade dalla bici nei boschi: mobilitazione di soccorsi

Ceranesi. Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di martedì dopo essere caduto dalla bicicletta in zona Gaiazza, frazione di Ceranesi.

La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 16, non è ancora del tutto chiara, ma pare che il tredicenne stesse percorrendo un sentiero in una zona boschiva e sia caduto, finendo in una scarpata. Immediata la chiamata al 112: sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino insieme con i vigili del fuoco e l’ambulanza inviata dal 118, quella della Croce Azzurra di Borzoli.

Inviato anche l’elisoccorso, che aveva però difficoltà a operare anche a causa della zona impervia. Il ragazzino è stato quindi raggiunto via terra, e portato all’ambulanza per il trasporto all’ospedale Gaslini in condizioni fortunatamente non gravi. Sarà medicato per una ferita al setto nasale.