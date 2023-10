Lo spaccio di crack su Google Maps, l’operazione “alto impatto” e la resistenza delle associazioni: centro storico sorvegliato speciale

Genova. Aumentano i controlli delle forze dell’ordine nel centro storico, nei giorni in cui molto si dibatte del dilagante spaccio che ha portato qualcuno, a titolo di provocazione, a indicare su Google Maps un punto di “spaccio di crack” all’incrocio tra via San Luca e vico del Santo Sepolcro, uno dei tanti angoli in cui i pusher si appostano per offrire dosi a turisti e passanti.

La scorsa notte gli agenti della Polizia Locale, in presidio nei vicoli della città vecchia, hanno arrestato un cittadino nordafricano che due settimane fa è stato trovato con alcune dosi di droga ed è riuscito a scappare. L’uomo è stato riconosciuto e bloccato in zona Sottoripa, e aveva con sé circa 40 grammi di hashish. Individuato il suo domicilio a Rivarolo, gli agenti lo hanno perquisito trovandovi altri sei cittadini stranieri senza permesso di soggiorno che stavano occupando abusivamente l’appartamento. Nel corso della stessa operazione nei vicoli, gli agenti della locale hanno anche denunciato due minorenni trovati con alcune dosi di cocaina e hashish nelle calze, mentre per un terzo uomo, arrestato la scorsa settimana e destinatario di un provvedimento di divieto di dimora in Liguria, è stato richiesto un aggravamento della pena.

Si tratta soltanto dell’ultima operazione svolta in centro storico nelle ultime settimane, complice un’attenzione mediatica sempre più alta sulla problematica, ormai nota e annosa, dello spaccio. Soltanto due giorni fa quasi 250 tra carabinieri, poliziotti e agenti della polizia locale hanno partecipato a quella che viene comunemente definita “operazione ad alto impatto“, sulla scia di quelle condotte in grandi città come Roma e Napoli, passando al setaccio la zona che da via di Pré si dirama verso via San Luca, piazza Banchi e Sottoripa. Le persone identificate sono state 622, 13 gli esercizi pubblici controllati, di cui uno chiuso dalla Asl, 14 le persone denunciate in stato di libertà, due quelle persone arrestate, quattro i cittadini extracomunitari espulsi. L’operazione è stata disposta sulla base delle indicazioni del ministro Matteo Piantedosi in occasione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto il 12 settembre scorso, ma il tempismo è tutto fuorché casuale.

Da giorni infatti i riflettori, anche mediatici, sono puntati sul centro storico, complice anche al concomitanza con uno degli eventi maggiormente promossi dal Comune, e cioè GenovaJeans. Molte le segnalazioni arrivate dai residenti relative non soltanto allo spaccio, ma a un generale degrado che in alcune serate, e in alcuni specifici punti della città vecchia, degenerano anche in violenza. E le associazioni che da anni operano nel centro storico proprio per garantire un presidio, cercando di tenere a bada le ombre e promuoverne le luci, insistono sulla necessità non tanto di reprimere, quanto di riqualificare partendo dal sociale e da chi il centro storico lo vive e lo abita.

Lo scorso sabato i residenti (e non solo) di via del Campo e tutto il quartiere di via Pré si sono ritrovati seduti a una maxi tavolata per conoscersi, contarsi e gettare le basi per una rinascita dal basso su iniziativa dell’ associazione via del Campo e Carruggi, venerdì sera è stato il turno della nuova edizione di Start, la notte bianca dell’arte contemporanea, che ha visto le gallerie d’arte della città vecchia aperte fino a mezzanotte. Questo sabato sera sarà invece la Maddalena ad animarsi per la Notte Bianca dei Bambini, organizzata nell’ambito del Piano Caruggi: sino alle 23.30 i vicoli e le piazzette del sestiere saranno animati da attività, laboratori, giochi e performance incentrati sul tema delle piante e dei fiori.