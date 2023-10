CDM Futsal, con Pistoia arriva la prima vittoria. Mister De Jesus: “Finalmente, ci lavoravamo da più di due mesi”

Campo Ligure. Sette reti e prima vittoria in campionato, porta inviolata per la prima volta in stagione, Ortisi e Fabinho che continuano a segnare con continuità, il rientro (con doppietta) di Boaventura. Di motivi per sorridere ed essere contento della propria CDM mister Hugo De Jesus ne ha sicuramente molti dopo la vittoria sul Pistoia Futsal, vittoria che apre al meglio un trittico serratissimo, con il turno infrasettimanale che incombe: mercoledì sul campo della Fenice VeneziaMestre e venerdì di nuovo in campo contro lo Sporting Altamarca.

“Mancava questa vittoria perché stiamo lavorando per questo da più di due mesi – ammette lo stesso tecnico – Abbiamo fatto una bella prestazione sabato scorso contro l’Elledì ma purtroppo non eravamo riusciti a portare a casa l’intera posta, oggi sapevamo dell’importanza di questa partita perché abbiamo davanti due sfide difficili e questi tre punti servivano proprio per tutto l’ambiente e per premiare i ragazzi che si stanno impegnando a fondo”.

Alla fine, vittoria a parte, contro Pistoia sono arrivate tante buone notizie, a conferma che la forza di questa squadra è e sarà sempre la resa del collettivo. “Ne sono convinto – conclude mister De Jesus – Non è un giocatore solo che segna ma tutti si aiutano. Oggi è arrivato anche un goal importante per Saponara, che lo cercava da un po’ ma sono contento per quello che abbiamo espresso soprattutto all’inizio del secondo tempo, quando siamo riusciti a mettere sul campo tutto quello su cui abbiamo lavorato in settimana, con la pazienza di far girare bene la palla”.

La commozione di Marco Boaventura dopo 7 mesi di impegno e sacrifici: l’infortunio al crociato è solo un brutto ricordo

Ma nella serata da incorniciare che vede la CDM Futsal centrare la prima vittoria della stagione, c’è una storia in più, una bella storia, sulla quale vale davvero la pena di soffermarsi. E’ quella di Marco Boaventura. Lo scorso anno grande protagonista con caterve di reti, la sua stagione si fermò proprio sul più bello per una lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da allora, era il mese di marzo, l’intervento chirurgico e poi le lunghe, interminabili giornate di lavoro lontano dal campo. Per recuperare e per tornare più forte di prima, per tornare a segnare. Sabato scorso Boaventura ha rimesso piede in campo in una gara ufficiale e, contro il Pistoia, il primo attesissimo morso del Boa in questa stagione. E poi, per riprendere un discorso interrotto troppo presto l’anno scorso, anche il secondo.

“E’ stato bellissimo – ammette lo stesso Boaventura con gli occhi visibilmente lucidi per l’emozione – Prima di tutto però sono contento per la vittoria, che ci voleva perché stiamo lavorando sodo e poi certo per il mio rientro qui, davanti ai nostri tifosi. Voglio solo continuare così, che la squadra continui così, su questa strada che penso sia quella giusta. Il primo pensiero quando ho visto il pallone entrare in porta? E’ difficile anche solo spiegarlo. Sono stati davvero mesi difficilissimi e solo chi ci è passato sa cosa vuol dire, sa qual è la difficoltà. Però adesso voglio solo ricordare dei momenti belli e riprendere la fiducia per pensare al futuro”.

Il primo clean-sheet della stagione, Siqueira: “Punto ad avere la miglior difesa del campionato”

Mantenere la porta inviolata, per un portiere, è sempre una bella “tacca sul proprio fucile” e Pedro Siqueira lo sa benissimo. Ma per uno come lui, portiere con il vizio del goal, serve di più e infatti, nel finale della gara contro Pistoia, ci ha anche provato con un gran tiro dalla distanza che per poco non ha inquadrato la porta avversaria. “Uno dei miei obiettivi stagionali – dice Siqueira – è sempre far sì che a fine campionato la mia sia la difesa meno battuta. Insieme ovviamente al successo della squadra. Per questo mi alleno ogni giorno con Maria e con il nostro staff, grazie anche a loro ma adesso puntiamo alle prossime gare. Poi provo sempre a segnare un goal. Oggi non è arrivato ma so che arriverà presto”.

Ora davanti c’è il turno infrasettimanale, mercoledì sul campo della Fenice, e poi di nuovo a Campo Ligure contro lo Sporting Altamarca. “Sono due sfide difficili – prosegue Siqueira – ma la vittoria contro Pistoia porta sicuramente entusiasmo. Negli ultimi tempi stavamo giocando bene ma la palla non voleva entrare in porta, oggi una vittoria larga che farà bene. Andiamo avanti così, con sempre maggior fiducia”.