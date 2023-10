Tentato furto in appartamento a Castelletto, i ladri scappano e dimenticano gli arnesi da scasso

Genova. Il cric ancora inserito nelle grate della portafinestra, sul terrazzo una sacca con dentro un piede di porco, una scaletta e una corda. È quanto è rimasto del tentato furto in un appartamento a Castelletto, zona Spianata, attrezzatura che i ladri hanno con tutta probabilità abbandonato per scappare il più rapidamente possibile.

A chiamare la polizia, domenica pomeriggio, è stato il proprietario dell’appartamento preso di mira. Quando è rientrato a casa ed è uscito sul terrazzo ha capito subito che qualcuno aveva provato a introdursi in casa, ma alla fine aveva desistito lasciandosi dietro l’attrezzatura. Ha quindi segnalato al 112, e sul posto sono è arrivata la polizia per i rilievi.

Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e confermato che dall’appartamento non mancava nulla, poi hanno sequestrato gli attrezzi che i ladri hanno abbandonato. Per il padrone di casa, oltre al danno la beffa: per rimuovere il cric, rimasto incastrato nelle sbarre parzialmente divelte, è stato necessario chiamare i vigili del fuoco.