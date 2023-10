Caso container per migranti, Bucci: “Chi ha fiducia nel sindaco ha fiducia nella giunta, se non è così pronto ad andarmene”

Genova. Il caso container per migranti a Rivarolo, nonostante la “tregua armata”in maggioranza in Comune, non si è ancora sgonfiato ma il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di un convegno al Palazzo della Borsa, ha smentito che ci siano problemi interni di supporto politico.

“Il sindaco e la giunta sono una cosa sola, non voglio dire prendere o lasciare ma è abbastanza così, se c’è fiducia al sindaco c’è fiducia anche alla giunta e se non è così io sono pronto ad andarmene dal primo minuto in cui non c’è fiducia, ho già la lettera pronta, dall’inizio del mandato, da quando sono nato, come si fa in azienda, e il Comune è più che un’azienda”. Il sindaco di Genova Marco Bucci prova a spegnere le polemiche sul caso container a Rivarolo dopo il chiarimento con la maggioranza avuto in una riunione ieri a palazzo Tursi.

Ma sul fatto che la questione non sia chiusa, visto che la nota congiunta dei partiti di centrodestra sembrava riferita più al sindaco stesso che non anche all’assessore al Sociale Lorenza Rosso, la cui ex collaboratrice Valentina Militerno è risultata proprietaria del terreno su cui avrebbe potuto sorgere un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

“Non c’è alcun caso container – sottolinea il sindaco – anche perché non sono container, sono moduli abitativi ed è scorretto paragonarli a container”. La minoranza continua a chiedere le dimissioni dell’assessore e chiede chiarimenti sulla questione. Lo farà anche martedì prossimo in consiglio presentando una serie di interrogazioni e documenti.

“L’opposizione ha detto che farà richiesta di accesso agli atti – continua Bucci – ma il punto è che non troverà alcun atto, perché non c’è assolutamente stata alcuna azione formale da parte del Comune, c’è stato un accordo tra due privati, poi visto che avrebbe potuto profilarsi un potenziale, e sottolineo potenziale, conflitto di interesse ho deciso che su quell’area noi non faremo nulla”.

Ma il sindaco non esclude a priori che i moduli abitativi possano comunque restare lì e ospitare migranti per altre vie. “Se la prefettura ad esempio volesse realizzare un Cas e affidarlo alla cooperativa che ci aveva chiesto l’accreditamento potrà farlo, ma non ho idea se ci sia questa ipotesi sul tavolo, non dipende da noi”.