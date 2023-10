Caso container per migranti a Rivarolo, la procura di Genova ha aperto un’inchiesta

Genova. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sul caso del terreno a Rivarolo su cui avrebbe dovuto sorgere un centro di accoglienza per minori non accompagnati strutturato su container, o moduli abitativi, gestito da una cooperativa, terreno di proprietà di una collaboratrice (ora dimessa) dell’assessore al Sociale del Comune di Genova.

Un “potenziale conflitto di interessi” stroncato sul nascere, e dopo che i media avevano fatto emergere l’intreccio di conoscenze, dal sindaco Marco Bucci che ha deciso che quel terreno non sarà utilizzato dall’amministrazione.

Ma se da una parte la minoranza continua a chiedere le dimissioni dell’assessore Rosso, e chiarimenti sulla vicenda – tra le altre cose, sapere come mai gli uffici non abbiano avvertito prima il sindaco e la giunta, se è vero che questi ultimi non erano a conoscenza della proprietà del terreno – dall’altra è la procura a voler vederci chiaro.

Il procuratore capo Nicola Piacente ha aperto un fascicolo di indagine sulla base del cosiddetto “modello 45”, vale a dire senza indagati né ipotesi di reato, almeno al momento. Si tratta insomma di un fascicolo esplorativo sulla base degli articoli che hanno riportato i fatti in questi giorni.

Il fascicolo è stato affidato al procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Si tratta del magistrato che guida il pool specializzato in reati contro la pubblica amministrazione.

Ieri il sindaco di Genova Marco Bucci, interpellato sulla vicenda dai giornalisti, ha ribadito che non esiste alcun atto amministrativo, “non esistono carte o passaggi che potrebbero costituire un problema”, perché l’accreditamento richiesto dalla cooperativa Misecoop, realtà del terzo settore legata alla galassia delle Misericordie, non era ancora partito.

L’assessore Lorenza Rosso nei giorni precedenti allo scandalo aveva dichiarato che la richiesta di accreditamento era incompleta e quindi sarebbero servite ancora un paio di settimane per dare l’ok alla realizzazione del centro. “E’ stato un bene che la notizia sia uscita prima che accadesse” ha commentato ieri il sindaco.

L’altro giorno durante una conferenza stampa congiunta i partiti di minoranza in consiglio comunale (M5s, Pd, rossoverdi, misto ma non Uniti per la costituzione) hanno spiegato di avere avviato un accesso agli atti. “Vogliamo capire se ci sia stato in qualche modo un danno erariale”, hanno detto. Ma a quanto è dato sapere a oggi non c’era stato alcun esborso economico da parte dell’amministrazione per l’area destinata a ospitare i container.