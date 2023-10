Caso container a Rivarolo, l’opposizione affonda il colpo: “Non finisce qui, vogliamo le dimissioni dell’assessore”

Genova. In via Garibaldi, parcheggiata davanti a uno dei palazzi dei Rolli c’è un’auto grigia con una multa incastrata nel tergicristalli. L’automobile è di proprietà dell’assessore al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso e questi non sono evidentemente giorni fortunati, per lei. All’indomani della deflagrazione del caso “container” la minoranza in consiglio comunale affonda il colpo. I partiti dell’opposizione – Pd, rossoverdi, gruppo Misto, M5s, non c’era invece Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione – hanno tenuto una conferenza stampa per dire al sindaco Bucci e al governo di centrodestra che “la cosa non finisce qui”.

Quali sono gli atti concreti del Comune in merito alla vicenda dei container? E’ vero che l’assessore al Sociale Lorenza Rosso era stata in sopralluogo a Rivarolo il 4 luglio scorso? Quali uffici all’interno della macchina comunale si sono occupati di questa pratica? Dove sono i documenti? Sono alcune delle domande che la minoranza a Tursi ha intenzione di porre ancora nei prossimi giorni.

La vicenda è quella relativa al terreno di via Negrotto Cambiaso dove avrebbe dovuto sorgere un centro di accoglienza per minori non accompagnati, già al centro delle polemiche per l’utilizzo di container moduli abitativi, e poi risultato di proprietà di una collaboratrice dell’assessore Rosso.

“Siamo qui perché non è possibile liquidare una vicenda assai grave, per cui continuiamo a pensare siano necessarie le dimissioni dell’assessore Rosso – ha detto Simone D’Angelo, capogruppo del Pd – il cui silenzio imbarazzante davanti al consiglio comunale ci porta a insistere nel merito della questione”.

“Il nostro lavoro non è leggere le notizie sui quotidiani – aggiunge il consigliere dem Alberto Pandolfo – a oggi non è stato reso disponibile alcun atto al consiglio comunale e attraverso una serie di formalismi ci è stato impedito di discuterne anche ieri”. Sul caso “container” a Rivarolo l’opposizione aveva già presentato tre interrogazioni due martedì fa in consiglio (Ghio, Lodi e Ceraudo), ai quali si è aggiunto l’articolo 55 di Mattia Crucioli, richiesta di chiarimenti, ma proseguirà anche martedì prossimo con una nuova raffica di documenti.

Nel frattempo il centrosinistra annuncia di avere fatto richiesta di accesso agli atti sulla locazione del terreno. “Sì perché vogliamo capire se oltre al rischio di un conflitto d’interessi scongiurato dal dietrofront dell’amministrazione non si profili anche un danno erariale, nel caso il Comune avesse già speso dei soldi”, sottolinea Fabio Ceraudo, capogruppo M5s. In teoria però il contratto di locazione del terreno da parte del privato dovrebbe essere stato fatto nei confronti della cooperativa che avrebbe dovuto gestire il centro, quindi senza esborso da parte del Comune.

Cristina Lodi, capogruppo del Misto, cita invece il caso Clinton Lewinsky: “In quel caso non era stato grave il fatto in sé quanto la menzogna del presidente, così credo che l’aspetto peggiore sia che l’assessore ha mentito in aula rispondendo alle nostre domande, dicendo di non essere a conoscenza degli accordi tra privati in merito al terreno di Rivarolo”. Secondo Lodi è poi “paradossale che protagonista dello scandalo sia quella parte politica sempre pronta a denunciare presunte gestioni oscure dell’accoglienza”.

Agguerriti nel chiedere le dimissioni dell’assessore Lorenza Rosso anche i consiglieri Rossoverdi Filippo Bruzzone e Francesca Ghio. “Più volte abbiamo detto che quel luogo non andava bene, c’è voluto questo scandalo per arrivare al cambio di decisione da parte della decisione quando forse sarebbe bastato ascoltare il territorio – afferma Bruzzone – ma un’altra cosa insopportabile è che la questione si è chiusa con le dimissioni della collaboratrice e non di chi ha la responsabilità politica di quanto accaduto”.