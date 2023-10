Cas dei Camaldoli, la replica di Kcs: “Nostra prestazione efficace ed efficiente. Inclusione è reciprocità”

Genova. Dopo le proteste di questa mattina sotto la prefettura, portata da un centinaio di migranti ospiti del Cas di Camaldoli, arriva la nota della Kcs, che pubblichiamo integralmente.

“La presente missiva non vuole essere la puntuale controdeduzione verso asseverazioni restituite dagli utenti intervistati, nel libero esercizio di critica e pensiero, dato che la controargomentazione alle doglianze è implicita nella documentabilità del lavoro svolto, “fatti accertati” che testificano le prestazioni erogate e che sono nella disponibilità degli atti e del repertorio di procedura, consultabili in ogni istante dagli organi cogenti, fermo restando che le aspettative personali (degli intervistati) sono appunto soggettive e non sempre possono coincidere con quanto disposto e previsto dall’ordinamento. Al contrario, questa lettera vuole essere di contesto, prestandosi già di per sé l’accoglienza – come tematica – a dinamiche naturalmente divisive, interpolabili, che non risolvono la questione nel merito e nel contenuto”.

“In premessa, tutta l’équipe comprende il disagio psicosociale che, ipso facto, emerge in un bacino di utenza caratterizzato da soggetti vulnerabili e portatori di bisogno ed è per tale ragione che, dapprincipio, questo Ente gestore ha stabilito di identificare una struttura con le caratteristiche apriori idonee a garantire “le condizioni ottimali” dell’accoglienza, onde assicurare un percorso di inclusione effettivo e concreto in favore di nuclei familiari e altri soggetti fragili, una struttura immersa in un parco naturale, completamente ristrutturata che dispone di camere con servizi igienici dedicati, sale polifunzionali per l’attività istruttiva della lingua e cultura italiana, spazi attrezzati esterni, struttura peraltro circoscritta in un ambiente e comprensorio protetto”.

“Premesse le condizioni come dire “di contesto”, segue il governo dei processi relativo alla presa in carico del beneficiario, secondo delle fasi prestabilite e coordinate. In primo luogo, la presa in carico sanitaria e socioassistenziale, ove sono garantite prestazioni polispecialistiche (anche odontoiatriche nel caso di acuzie), incluso un pediatra dedicato e la reperibilità h.24 del personale medico, atteso che riteniamo gli utenti, in primissimo luogo, soggetti vulnerabili, “pazienti” che devono essere inquadrati nel corretto iter diagnostico e terapeutico. Rimane inteso che l’accesso al servizio sanitario regionale è subordinato, anche per lo straniero, alle regole e liste di attesa che si applicano – in linea generale e astratta – ad ogni utente. Segue la componente bio-psicosociale, assicurando la presenza di uno psicologo (nonostante le novelle legislative abbiano espunto tale figura professionale dagli obblighi capitolari), due assistenti sociali che provvedono all’espletamento delle pratiche di legge, anche qui, subordinate a procedure diverse a seconda dell’Ente di diritto pubblico interessato, con esiti e tempistiche non sempre temporalmente coincidenti, professionisti legali (avvocati) preposti alla tutela dello straniero e all’informativa legale (figura anche qui espunta dal Decreto Cutro), mediatori culturali linguistici disponibili anche nei fine settimana, oltre a personale di sorveglianza, tutelare (OSS) e di sanificazione/ausiliario e servizio navetta bus dedicato garantito dall’Azienda”.

“In sintesi, riteniamo di avere erogato non solo le prestazioni da capitolato ma un coefficiente di prestazioni in termini quali-quantitativi certamente superiore, nell’esclusivo interesse del bacino di utenza accolto, affinché fosse assicurata una prestazione appropriata, efficace ed efficiente. Esauriti questi adempimenti, si attua il percorso di scolarizzazione e alfabetizzazione, proteso all’inserimento nel mondo lavorativo e al raggiungimento dell’autonomia che costituiscono l’esito di un processo che può dirsi realmente inclusivo. Il governo di questi processi, in ultima istanza, coincide con la situazione emergenziale che questo gestore, consideratane la storicizzazione, ha inteso come il “contesto ordinario” nel quale operare, senza invocare l’eccezionalità del fenomeno storico”.

“Certamente è un percorso complesso, dove coesistono sistemi di regole non sempre facilmente decodificabili ma che richiede una disponibilità, anche da parte del beneficiario, ad accogliere questa sequenza di processi, che è l’humus su cui fondare un progetto che possa traguardare la missione originaria, quasi semantica, di includere «la diversità». Inclusione che deve tradursi, appunto, in termini di reciprocità: se, da una parte, devono insistere condizioni ottimali per l’inclusione, dall’altra, nei beneficiari deve radicarsi, essere forte la propensione ad accogliere nuovi paradigmi di vita, interiorizzando il sistema valoriale e le regole che caratterizzano l’organizzazione sociale e giuridica del nostro ordinamento. Infine, aderenti al principio di “struttura aperta”, fatte salve le autorizzazioni di rito, il nostro “Centro è aperto” a qualsiasi visita e contradditorio, ritenendo la qualità del nostro lavoro (nel contingente, reale e visibile) la controdeduzione più appropriata alle declamazioni di quei pochi, spesso strumentalizzati da terzi, che utilizzano la carta stampata in maniera ostracizzante, ritenendo che la visibilità possa loro garantire diritti di cui già sono beneficiari”.