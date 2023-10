Carlo Felice, trasmessa in anteprima al San Martino la prima di “A Midsummer Night’s Dream”

Genova. Ha preso il via questa mattina, nella sala di somministrazione della chemioterapia del Cancer Center al San Martino di Genova, la “prima diffusa” di “A Midsummer Night’s dream”, l’opera scelta per inaugurare la stagione lirica e sinfonica 2023-2024 del Teatro Carlo Felice.

Grazie al progetto “prima diffusa”, sostenuto da Regione Liguria per condividere con i cittadini e con il territorio questo importante momento per il panorama culturale genovese, a partire alle 11.30 i pazienti hanno potuto seguire la rappresentazione in anteprima, trasmessa in versione video nella sala. L’opera “A Midsummer Night’s dream” sarà diffusa oggi alle 15.30 anche nella Rsa Residenza Anni Azzurri di Sestri Ponente; alle 20, orario di inizio dello spettacolo al Carlo Felice, sarà trasmessa nel teatro del carcere di Marassi e nel Centro Residenziale e Semiresidenziale Disabili di Quarto.

“Sono venuta nella sala di somministrazione della chemioterapia del Cancer Center dell’Ospedale San Martino di Genova dove si stanno diffondendo le note di “Midsummer Night’s dream”, che questa sera debutterà al Teatro Carlo Felice di Genova – dichiara Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria – Entrare in questa sala significa respirare dolore e sofferenza ma per fortuna anche tanta speranza. E noi speriamo che la musica, l’arte e la bellezza possano poter dare anche un minimo sollievo a queste persone in un momento così difficile. È solo l’inizio di un percorso per cui ringrazio il direttore Marco Prioli, il direttore sanitario Gianni Orengo, i medici e gli operatori che hanno supportato questa idea con entusiasmo e operatività”.

“A Midsummer Night’s dream” è un’ opera in tre atti di Benjamin Britten, su libretto proprio e di Peter Pears, basata sull’omonima commedia di William Shakespeare. La direzione dello spettacolo al Carlo Felice è affidata a Donato Renzetti, direttore emerito del teatro, con la regia del tenore, direttore d’orchestra e direttore artistico Laurence Dale. Il nuovo allestimento è stato realizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice in collaborazione con la Royal Opera House di Muscat in Oman.