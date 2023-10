Carignano: inaugurata ‘Endopank”, la panchina gialla dedicata alla sensibilizzazione sull’endometriosi

Genova. Inaugurata a Carignano la “Endopank“, la panchina gialla dedicata al progetto di sensibilizzazione sull’endometriosi promosso dall’associazione no profit “La Voce di Una è la Voce di Tutte Odv” con il sostegno del Municipio Centro Est e del Comune di Genova.

La panchina è stata installata nell’area di belvedere Gennarino Sansone. Obiettivo dell’iniziativa, sensibilizzare le persone sull’endometriosi e informarle grazie a un QR code affisso sulla panchina che rinvia a un video esplicativo sulle problematiche di questa patologia ginecologica altamente invalidante, una malattia tuttora senza cura che in Italia colpisce più di 3 milioni di donne e oltre 175 milioni nel mondo. L’endometriosi è una delle prime cause di infertilità femminile, e ha ancora un ritardo diagnostico stimato di circa 7-9 anni, mentre una diagnosi precoce è fondamentale per limitare i danni agli organi coinvolti, soprattutto durante l’età adolescenziale.

Alla cerimonia di inaugurazione della panchina gialla sono intervenuti, fra gli altri, il presidente del Consiglio Comunale Cassibba, l’assessore comunale alle pari opportunità Francesca Corso, il consigliere comunale delegato Alessio Bevilacqua e la vicepresidente del Municipio 1 Centro Est Daniela Marziano.

“L’endometriosi – ha detto il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba – è una condizione cronica che comporta dolore e sofferenza fisica e mentale per le donne che ne sono affette. Questa panchina non è solo un segno tangibile del nostro impegno a sostenere le persone affette da endometriosi, ma è anche un simbolo di solidarietà e compassione. Vogliamo far sapere a tutte le donne che non sono sole in questa battaglia e che la nostra comunità è qui per supportarle. È fondamentale rompere il silenzio che spesso circonda la malattia e promuovere una maggiore consapevolezza affinché le donne ricevano una diagnosi precoce e un trattamento adeguato. Spero che questo luogo diventi un simbolo di speranza per tutte le donne colpite da endometriosi e che ci ispiri a lavorare insieme per un futuro in cui questa malattia non sia più un tabù, ma venga affrontata con empatia e comprensione”.

“Divulgare la conoscenza e la consapevolezza su una patologia come l’endometriosi ha un valore importantissimo perché consente di intervenire in modo tempestivo e puntuale sulle problematiche create da questa malattia cronica, invalidante e difficile da diagnosticare – ha aggiunto l’assessore comunale alle pari opportunità Francesca Corso – In questo senso la diffusione delle panchine gialle del progetto ideato dall’associazione ‘La Voce di Una è la Voce di Tutte Odv’ assume un’importanza fondamentale sia sotto l’aspetto della sensibilizzazione sia sotto quello dell’informazione motivando le ragazze e le donne a rivolgersi in tempo a professionisti specializzati”.

“L’amministrazione comunale, attraverso l’installazione delle panchine gialle sul proprio territorio, è particolarmente attenta a sensibilizzare ed informare sull’endometriosi – ha aggiunto Alessio Bevilacqua, consigliere comunale delegato alla tutela e sviluppo delle vallate -. Il nostro auspicio è che il contributo fornito possa essere sempre utile per sensibilizzare la cittadinanza sull’endometriosi quale malattia invalidante ed altamente diffusa”.

Quella di Carignano è la terza iniziativa che segue le analoghe realizzate a Nervi e Voltri: “Come Municipio 1 Centro Est siamo molto contenti di aver potuto dare il nostro fattivo contributo a questa iniziativa – spiega la vicepresidente Daniela Marziano -. Posizionare una panchina gialla dell’endometriosi su un’area del nostro territorio a Belvedere Gennarino Sansone, vicino all’ospedale Galliera, significa dare sostegno alle pazienti e invia un messaggio di speranza per la migliore gestione e comprensione di questa malattia. Il colore giallo assume da sempre un significato importante perché il giallo è un colore eclettico collegato alla luce, al calore ed alla gioia ed ora ha una nuova sfumatura in quanto simboleggia la lotta alla endometriosi e la poca consapevolezza ad essa associata”.

Tra i vari progetti dell’associazione ‘La Voce di Una è la Voce di Tutte Odv’ c’è anche “Telefono Giallo” grazie al quale, contattando il numero gratuito 800.189411 dal lunedì al venerdì con orario 17-19, è possibile rivolgersi per avere tutte le informazioni sull’endometriosi compresi i riferimenti di ginecologi e di centri specializzati.