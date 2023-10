Caos traffico in via Archimede, la corsia bus non sarà disattivata: “Serve ai mezzi di soccorso”

Genova. Nessun cambiamento in vista per il sottopasso di via Archimede, da stamattina “strozzato” a causa del cantiere per il prolungamento della metropolitana verso San Fruttuoso che ha costretto a chiudere un fornice mandando in tilt il traffico in tutta la zona. La corsia gialla, rimasta percorribile insieme all’unica corsia per il traffico ordinario sul lato ponente, non verrà disattivata come invece chiedevano diversi cittadini bloccati in coda.

“La direzione della Mobilità ci ha informato che c’era la possibilità di aprire due corsie miste per mezzi privati e mezzi pubblici, ma alla fine la scelta è stata quella di mantenere la corsia gialla per non creare problemi ai mezzi di soccorso, oltre a privilegiare i bus Amt”, riferisce il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi. Il corridoio preferenziale viene percorso dalle linee 37, 46 e 84 in direzione Brignole, tutte le altre passano da ponte Castelfidardo e via Canevari.

I lavori in corso riguardano il cavalcavia che verrà percorso dai treni della metropolitana in direzione Levante. Impossibile, da quanto hanno riferito i tecnici, chiudere metà tunnel solo nelle ore notturne visto che dovrà essere eliminato l’asfalto per le attività di micro-palificazione e i tempi si allungherebbero troppo. “Ovviamente siamo contenti che i lavori della metropolitana vadano avanti, siamo consapevoli che saranno 20 giorni di sofferenza ma non si poteva fare diversamente – constata Guidi -. La polizia locale ha lasciato personale fisso a gestire l’incrocio di piazza Giusti in modo diverso, però i disagi ci sono, non c’è dubbio”.

Sta di fatto che il sottopasso, già normalmente congestionato dai mezzi diretti verso il centro e il ponente, è passato da tre a una corsia con conseguenze facilmente immaginabili. Code, congestionamenti e disagi che ovviamente si sono allargati a tutte le vie limitrofe che mettono in collegamento San Fruttuoso con la zona di Brignole, assorbendo anche il traffico dei quartieri collinari di Quezzi e Marassi. Tra l’altro il primo giorno di cantiere ha coinciso con lo sciopero dei mezzi pubblici indetto dalla Usb a livello nazionale, fattore che ha contribuito amettere più persone e famiglie in auto.

L’ordinanza del Comune di Genova è valida fino al 30 ottobre compreso: in via Archimede è fissato il limite massimo di velocità a 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 43 e via Tolemaide. Sono inoltre stabiliti il divieto di transito veicolare sulla carreggiata di levante del sottopasso ferroviario e di transito pedonale sul marciapiede di levante del sottopasso ferroviario. È confermato il divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il civico 41 e via Tolemaide. Durante il periodo di validità dell’ordinanza, le autovetture potranno circolare solo attraverso il fornice di ponente nella sola corsia lato mezzeria.

“Nelle prossime settimane rifaremo anche l’asfalto nel sottopasso di via Canevari – anticipa oggi il presidente Guidi – ma in quel caso sicuramente i lavori impegneranno il tunnel solo nelle ore notturne, dalle 21.00 alle 5.00: dove è possibile si predilige sempre questa mobilità”.