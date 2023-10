Caos in aula rossa sui container per migranti, parole al vetriolo tra Bucci e il capogruppo della Lega

Genova. “Io non mi faccio comprare da nessuno, neanche mio padre mi tratta così”, così ha detto, ad alta voce, il capogruppo della Lega Federico Bertorello rispondendo al sindaco Marco Bucci. Uno scontro acceso i cui contorni si sono chiariti solo in parte, oggi in maggioranza in consiglio comunale a margine della discussione sul caso dei container per minori stranieri non accompagnati.

A seduta sospesa, per via di una convocazione di capigruppo, il sindaco Marco Bucci e il capogruppo della Lega Federico Bertorello si sono parlati a quattr’occhi. Il sindaco evidentemente deluso perché i consiglieri del Carroccio non sono intervenuti a favore della giunta sulla questione del potenziale conflitto d’interesse legato all’area di Rivarolo, ha ripreso Bertorello con parole molto dure tra cui il termine “traditore”, a cui l’esponente leghista ha risposto, alzando ancora di più i toni, “Io non mi faccio comprare da nessuno, neanche mio padre mi tratta così”.

Secondo quanto ricostruito, la Lega si era in effetti accordata con i gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista Toti sulla linea da tenere sulla vicenda. I partiti hanno preferito non intervenire pubblicamente sull’imbarazzante caso del terreno di proprietà della ormai ex collaboratrice dell’assessore.

Nella maggioranza, in effetti, solo Federico Barbieri e Paolo Gozzi, consiglieri per le liste civiche legate al sindaco – Genova Domani e Vince Genova – hanno parlato sottolineando come la decisione di sospendere l’iter di accreditamento per la realizzazione del centro socio-educativo a Rivarolo, sia stata “una reazione pronta e ferma” e come il problema da affrontare nel merito sia quella dell’emergenza accoglienza.

Non è, ad ogni modo, la prima volta che il capogruppo della Lega assume posizioni critiche nei confronti del sindaco e della giunta, anche se, spesso, con toni ironici o sarcastici. Oggi a stemperare la tensione è stato “salvifico” l’intervento dell’assessore alle Pari opportunità, Francesca Corso, anche lei della Lega.

Lo scontro in maggioranza è proseguito anche durante la conferenza dei capigruppo a porte chiuse che si è svolta d’urgenza nel pomeriggio. Il presidente del consiglio Carmelo Cassibba ha alzato la voce nei confronti di Stefano Costa, Forza Italia. La minoranza, dal canto suo, è rimasta ferma nella richiesta di dimissioni dell’assessore Rosso. Che, presente in aula, durante la discussione di oggi ha preferito non proferire parola.

La seduta è proseguita per un paio d’ore almeno tra il filibustering e il caos, con l’opposizione che ha iniziato a esporre cartelli con la scritta “dimissioni” e a battere i pugni sugli scranni per chiedere di poter discutere ulteriormente la questione. Alle 17.36 il presidente del consiglio ha sciolto la seduta.