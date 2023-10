Cantieri sulla rete ferroviaria e in autostrada, Garibaldi (Pd): “In Liguria caos dei collegamenti, serve un tavolo permanente”

Liguria. “Condividiamo le preoccupazioni dei pendolari e degli utenti che per i cantieri aperti sulla rete ferroviaria ligure devono fare i conti con treni soppressi e collegamenti interrotti, senza il minimo coinvolgimento e ascolto. I lavori sulla rete ferroviaria che si aggiungono a quelli sulla rete autostradale vanno gestiti in modo complessivo, con una regia unica. Il rischio altrimenti, come vediamo quotidianamente e soprattutto nei weekend, è il caos dei collegamenti e l’impossibilità di spostarsi in Liguria in maniera agevole”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi su lavori della rete ferroviaria, in particolare sul nodo di Genova, e infrastrutturale.

“Da tempo chiediamo, e riteniamo inconcepibile che non sia ancora stato attivato, un tavolo permanente per gestire gli impatti complessivi dei lavori sulle infrastrutture liguri – prosegue il dem – Un tavolo a cui devono sedere tutti i soggetti interessati, dalla Regione al Comune, ma anche enti gestori e associazioni di utenti e pendolari. È necessario un piano complessivo che preveda un cronoprogramma preciso e una sincronizzazione dei lavori, garantendo a chi si deve spostare un’alternativa per raggiungere il lavoro, la scuola, senza sovraccosti”.

“I passeggeri devono essere tutelati e i cantieri gestiti. Chiederemo al più presto una commissione audendo tutte le parti per trovare soluzioni condivise”, conclude Garibaldi.