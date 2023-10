Cantieri Creativi, gran finale al Parco della Memoria di Certosa

Genova. Cantieri Creativi, la rassegna ideata e organizzata da Sarabanda I.S. con la direzione artistica di Boris Vecchio, si chiude al Parco della Memoria di Certosa, sotto Ponte San Giorgio, venerdì 6 Ottobre. Protagonista è la compagnia catalana Planeta Trampolì che, dopo un laboratorio di elastico aereo per adolescenti (ore 15.00/17.00), presenterà “Black 2 Classics” (ore 18.30). Sarà un viaggio volante pieno di umorismo, poesia, ritmo e carambole in cui il circo più classico si fonde con la cultura contemporanea attraverso la danza, la musica e l’arte del turntablism (lo scratch con i vinili), che dal Bronx ha invaso il mondo conquistando i giovani di ogni periferia. Ambientato in una delle location più rappresentative della riqualificazione dell’area industriale cittadina dopo il crollo del Ponte Morandi, lo spettacolo catalano è il gran finale perfetto per la manifestazione che tra estate e autunno ha animato le periferie del ponente genovese con spettacoli e laboratori gratuiti che hanno coinvolto il pubblico di tutta la città, per un totale di circa 2000 presenze. Un successo dovuto al lavoro di squadra di tutto lo staff e alle realtà territoriali con la cui collaborazione la manifestazione – sostenuta dal Comune di Genova – ha potuto decollare: IC Teglia e Tosca Hub, IC Certosa, Comitato Genitori “Insieme si può” e il Circolo Pianacci, che ha messo a disposizione i suoi spazi all’aperto e il PalaCep. “On the road, Il giro della piazza e The Best of Leo Bassi hanno richiamato al Circolo Arci Pianacci molti spettatori, che hanno manifestato il loro apprezzamento per una proposta insolita ed affascinante.” – dichiarano il Presidente Onorario del circolo Carlo Besana e il Presidente Franco Farfarini – Così come sono ben riusciti i laboratori circensi che hanno suscitato la curiosità e l’interesse di molti ragazzi. Il tutto nel solco di una nuova, positiva visibilità del Cep che con la nostra Associazione perseguiamo dal lontano 1997, e che può trarre grande beneficio ed impulso da collaborazioni quali quella messa in campo con Cantieri creativi, che ci auguriamo possa trovare nuovi percorsi comuni.”

“La seconda edizione di Cantieri Creativi per ci ha dato l’opportunità di tornare a lavorare in senso trasversale nella città.” – racconta Sabrina Barbieri, responsabile organizzativa – “Muovendoci dalla Val Polcevera al Ponente abbiamo dovuto cogliere tutti gli aspetti tecnico logistici che caratterizzano ogni quartiere. Come già accaduto nell’edizione precedente, c’è stato un prezioso scambio di dare e avere in ciascun luogo in cui abbiamo avuto la grande opportunità a fortuna di ‘abitare’. Una restituzione importante, perché ci permette di contribuire a valorizzare lo spazio urbano, trasformarlo e renderlo ancora più visibile e vivibile.” “Un punto nodale della manifestazione sono stati i laboratori. Ne hanno scandito il passo.” Ricorda Barbara Vecchio, direttrice di SiRCUS e responsabile della comunicazione di Sarabanda I.S. – “L’esperienza pratica delle discipline visibili poi sul palco accompagna le persone nella scoperta del piacere artistico e culturale, esaltandone il sapore, la conoscenza e la voglia. I laboratori aprono mondi attraverso il gesto vissuto in prima persona, accorciano le distanze tra i partecipanti, tra persone e territorio, tra performance e pubblico. Il lavoro capillare della scuola di circo SiRCUS Centro delle Arti del Circo di Genova affonda le sue radici tra cultura e sociale attraverso il valore ludico e formativo dell’attività fisica circense. Un’azione che la nostra struttura compie quotidianamente con consapevolezza e dedizione.”

Il progetto, vincitore dell’avviso pubblico a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova 2023, è a cura di Sarabanda IS ed ha come unico sostenitore il Comune di Genova.