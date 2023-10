“Cantiere Liguria 2030”, sabato a Genova il congresso regionale di Legambiente

Genova. Si terrà sabato 21 ottobre dalle 9,30 alle 19,00 presso il circolo Arci Zenzero in via Torti 35 il congresso regionale di Legambiente Liguria che anticipa e prepara il congresso nazionale dell’associazione ambientalista che si terrà a Roma dall’1 al 3 dicembre 2023.

Durante il congresso regionale verrà presentato il documento “Cantiere Liguria 2030” che approfondisce le tematiche legate all’attuazione della transizione ecologica in Liguria: uscire dall’economia delle fonti fossili; attuare una strategia per la mitigazione dei cambiamenti climatici; implementare l’economia circolare realizzando impianti di trasformazione e trattamento delle materie prime seconde; ripensare gli spazi urbani liberandoli dalle eccessive pressioni antropiche e investire di più e meglio su parchi e aree verdi che sempre di più potranno rappresentare un volano di benessere e di economia per i territori e chi li abita.

Il programma: ore 9,30 accoglienza e registrazione dei partecipanti; ore 10,00 apertura dei lavori e relazione di Federico Borromeo, Direttore Legambiente Liguria; dalle 10,30 i partecipanti potranno intervenire durante la plenaria; la mattinata si concluderà con la relazione di Giorgio Zampetti, Direttore generale Legambiente.

Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno, dalle 14,30, con i tre gruppi tematici – coordinati da Alice Micchini, direttrice di Legambiente Liguria – che discuteranno e si confronteranno su “economia circolare ed energia”, “rigenerazione urbana e cantieri della transizione” e “formazione interna e progettazione”. Alle 17.00 Nunzio Cirino Groccia, amministratore di Legambiente, terrà la relazione conclusiva; a seguire l’assemblea regionale dei soci dove si svolgerà l’elezione degli organismi dirigenti e la nomina dei delegati e delle delegate al congresso nazionale.

Dalle 19,00 performance di teatro ambientale del progetto Terramare.

Durante il congresso l’associazione saluterà e ringrazierà Santo Grammatico, presidente regionale uscente, per il lavoro fatto in questi 27 anni di attivismo sociale e ambientale.