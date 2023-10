Genova. Tutto è andato come previsto: il cantiere chiude due corsie, il traffico si imbottiglia nell’unica rimasta, si forma il tappo e il traffico esplode. Questo è quello che è successo in queste ore in via Archimede, dove da ieri sera è operativo il cantiere relativo al rinnovo della copertura ferroviaria previsto per il prolungamento della metropolitana fino a piazza Martinez.

Code, congestionamenti e disagi che ovviamente si sono allargati a tutte le vie limitrofe che mettono in collegamento San Fruttuoso con la zona di Brignole, assorbendo anche il traffico dei quartieri collinari di Quezzi e Marassi.

Sfortuna, o un difetto di programmazione, ha voluto che il primo giorno di cantiere coincidesse con lo sciopero degli autobus proclamato a livello nazionale, cosa che sicuramente ha contribuito a mettere più persone e famiglie in auto, congestionando ancora di più uno dei crocevia più caldi di Genova.

Ecco le disposizioni che saranno valide fino al 30 ottobre, giorno di chiusura di questo primo cantiere: in via Archimede è fissato il limite massimo di velocità a 30 km\h nel tratto compreso tra il civico 43 e via Tolemaide. Sono inoltre stabiliti il divieto di transito veicolare sulla carreggiata di levante del sottopasso ferroviario e di transito pedonale sul marciapiede di levante del sottopasso ferroviario. È confermato il divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il civico 41 e via Tolemaide. Durante il periodo di validità dell’ordinanza, le autovetture potranno circolare solo attraverso il fornice di ponente nella sola corsia lato mezzeria.