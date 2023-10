Canoa e canottaggio, Cus Genova brilla agli Italiani Universitari: secondo posto nel medagliere per il

Genova. Sono ufficialmente terminati i Campionati Nazionali Universitari di Canoa e Canottaggio 2023, andati in scena per il terzo anno consecutivo a Sabaudia, nel latinense. Ottimi risultati per la spedizione del CUS Genova, capace di portare in alto i colori dell’Università degli Studi di Genova conquistando il secondo posto nel medagliere generale grazie a 20 medaglie tra le quali nove ori, nove argenti e due bronzi, migliorando così il terzo posto ottenuto nel 2022.

Ricco bottino di medaglie quello raccolto dai 21 canottieri presenti a Sabaudia, guidati dai tecnici Giulio Basso e Gabriele Galioto, tecnici impegnati anche nel College Remiero Universitario della FIC a Genova Pra’. Un medagliere arricchito sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, riservate rispettivamente alle gare sui 500 m e sulla distanza olimpica dei 2000 m.

Questi gli ori ottenuti dalla squadra: nel 4+ Senior Maschile 500 m con Rocchi, Licatalosi, Maspero, Costa e Gatto; nel 2x Senior Femminile 500 m con Gnassi e Perugino; nel 4- Senior Maschile 500 m con Cappagli, Sitia, Carrozzino e Rossi; nel 4x Senior Mix 500 m con Nichifor, Gnassi, Costa e Rossi; nel 2x Pesi Leggeri Femminile 2000 m con Gnassi e Perugino; nel 4+ Senior Maschile 2000 m con Licatalosi, Costa, Cappagli, Rocchi e Sandon; nel 4- Senior Maschile 2000 m con Cappagli, Carrozzino, Maspero e Sitia; nell’1x Pesi Leggeri Maschile 2000 m con Pozzi; nel 2- Senior Femminile con Benvenuti e Scolaro.

Questi gli argenti ottenuti dai canottieri: nel 4x Senior Femminile 500 m con Arata, Ghinelli, Ramella e Nichifor; nell’1x Senior Femminile 500 m con Falossi; nella Staffetta 1x e 4+ Senior Maschile 500 m con Rocchi, Cappagli, Licatalosi, Sitia, Maspero e Zanutto; nel 2x Pesi Leggeri Maschile 2000 m con Pozzi e Rossi; nel 4x Senior Femminile 2000 m con Falossi, Ramella, Arata e Nichifor; nel 4x Senior Maschile 2000 m con Costa, Rocchi, Licatalosi e Rossi;

nel 2x Senior Femminile 2000 m con Ramella e Nichifor.

Due i bronzi ottenuti dagli atleti di Basso e Galioto: nel 2x Senior Mix 500 m con Pozzi e Perugino; nel 2- Senior Femminile 500 m con Scolaro e Benvenuti.

Per quanto riguarda la canoa, le medaglie raccolte sono state due, ottenute da Andrea e Marco Tarditi nel C2 1000 m e dall’intera squadra con anche Giulio Vaira e Matteo Gerace nel C4 500 m. Podio sfiorato e quarto posto sempre dai fratelli Tarditi nel C2 500 m, chiuso comunque al quarto posto.

Risultati, quelli di canoa e canottaggio, che hanno permesso alla Polisportiva Universitaria dell’Ateneo Genovese di chiudere al secondo posto nel medagliere di Sabaudia dietro solamente al CUS Insubria e davanti a CUS di grande tradizione come Milano e Torino.

Questo il commento di Giulio Basso, tecnico del Rowing Club Genovese nonché del College Remiero Universitario della FIC di Genova Pra’ insieme a Gabriele Galioto, con cui ha condiviso anche l’esperienza di Sabaudia: “Siamo contentissimi di come è andata la trasferta e di aver conquistato il secondo posto nel medagliere davanti a centri universitari sportivi importanti come Milano e Torino, nonché dando filo da torcere a Insubria, eccellenza universitaria del canottaggio con atleti molto forti. C’è da ringraziare tutto il CUS Genova, soprattutto Marco, Angelo e Arianna della dirigenza, così come Gabriele Galioto, che ha dato un contributo importante alla trasferta. I ragazzi sono sempre stati super disponibili e abili a portare avanti il concetto della “dual career”, allenandosi forte e portando avanti percorsi accademici. Sicuramente il progetto del College Remiero sta dando una grossa spinta a tutto il movimento universitario ligure. Abbiamo 14 persone che vivono su Genova e studiano su Genova, di cui nove non sono residenti in città, e tutto questo ci inorgoglisce”.

Dichiara Andrea Tarditi, responsabile della spedizione canoistica, atleta della Canottieri Sabazia e studente di Scienze Motorie: “Siamo soddisfatti perché nelle gare in cui siamo andati a medaglia non era per niente scontato che ci riuscissimo. Un ottimo risultato nella giornata di sabato, a differenza forse della giornata di domenica, dopo ho avuto qualche problema fisico e quindi le gare sono andate diversamente. Gli altri ragazzi si sono comportati molto bene durante a Sabaudia, riuscendo anche a ottenere diverse finali. Nel complesso una spedizione molto positiva per il gruppo canoa. Ringrazio il CUS che, come ogni anno, ci permette di fare questa bella esperienza. Speriamo che l’anno prossimo riusciremo a migliorare i risultati ottenuti. Tra tutti i campi di gara che frequento devo dire che questo è uno di quelli che mi piace di più!”.

“Mi ritengo soddisfatto delle gare di questo CNU, è stato bello affrontare una trasferta con una squadra così numerosa, per questo ringrazio il CUS Genova – commenta Giacomo Costa, atleta del Rowing Club Genovese e studente della Scuola di Specializzazione di Radiodiagnostica – Grazie ai nostri allenatori, Giulio Basso e Gabriele Galioto, ognuno è riuscito ad esprimersi al meglio, sicuramente gli innesti dei vogatori che sono entrati al college remiero si sono fatti sentire con tante medaglie, non ci aspettavamo un secondo posto in classifica davanti a squadre con più atleti”.

Afferma Anita Gnassi, atleta della Canottieri Baldesio e studentessa di Scienze Biologiche: “Sono ormai tre anni che faccio i CNU ed è molto bello vedere come la squadra di anno in anno cresca e i risultati migliorino. Ringrazio il CUS Genova e l’Università di Genova per darci la possibilità di studiare e di svolgere al meglio la nostra passione con il progetto del College Remiero. Grazie ai nostri allenatori per averci accompagnato in questa trasferta e per seguirci durante tutta la stagione sportiva, aiutandoci a raggiungere i nostri obiettivi”.

La squadra universitaria di canottaggio era composta dai seguenti atleti: Giorgia Arata (Canottieri Flora), Chiara Benvenuti (Canottieri Palermo), Martino Cappagli (Canottieri Sampierdarenesi), Luca Carozzino (Canottieri Sampierdarenesi), Giacomo Costa (Rowing Club Genovese), Marta Falossi (Canottieri Esperia), Eva Gatto (Canottieri Barion), Gemma Ghinelli (Canottieri Vittorino da Feltre), Anita Gnassi (Canottieri Baldesio), Andrea Licatalosi (Società Sportiva Murcarolo), Michele Maspero (Società Sportiva Murcarolo), Eleonora Nichifor (Canottieri Cerea), Alice Ramella (Santo Stefano al Mare), Edoardo Rocchi (Canottieri Gavirate), Maria Sole Perugino (Canottieri Baldesio), Alessandro Pozzi (Canottieri Tritium), Anna Scolaro (Canottieri Flora), Pietro Sitia (Società Sportiva Murcarolo), Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese), Diego Sandon (Fiamme Gialle), Lorenzo Zanutto (Marina Militare).

La squadra universitaria di canoa era invece composta da Matteo Gerace, Andrea Tarditi, Marco Tarditi, Giulio Vaira, tutti tesserati con la Canottieri Sabazia.