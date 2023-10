Campionato della Lanterna: all’11° edizione vincono Nafta Ecologica, Miran, Joke e Coyote

Genova. Nafta Ecologica (ORC Regata Crociera e IRC), Miran (ORC Gran Crociera), Joke (J80) e Coyote (J24). Sono loro i vincitori dell’11° Campionato della Lanterna, la rassegna velica d’altura organizzata dal Circolo Nautico Mandraccio con la collaborazione del Comune di Genova e del Porto Antico di Genova sotto l’egida della I-Zona FIV e il supporto di LNI Genova Centro, LNI Genova Sestri, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, A.S.D.P.N Dip. Enel, A.N.S.D., CN Luigi Rum, A.S.P.E.R. Genova, ASD Il Pontile, US Quarto, Circolo Nautico e Sturla e USE Ciappeletta.

Tre confronti per la categoria ORC, due per Monotipo e Gran Crociera domenica 22 ottobre. Sabato scorso, invece, la scelta del Comitato Organizzatore di privilegiare la sicurezza dei 37 equipaggi iscritti dopo aver a lungo, in assenza di vento, cercato la possibilità di regatare. Domenica, nel suggestivo scenario del Museo della Lanterna, si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del Sindaco Marco Bucci, presente al Campionato anche in qualità di regatante con il suo Frally. “Era giusto terminare questa importante rassegna velica con una grande festa e con la possibilità per i partecipanti di entrare a contatto con la Lanterna – ha detto il Sindaco – Ho sentito commenti molto positivi sulla nuova formula e sul percorso. Complimenti al Circolo Nautico Mandraccio, ai circoli che hanno supportato l’organizzazione delle regate e agli equipaggi che hanno ben operato in team”.

“Per noi è un grande piacere collaborare con un circolo come il Mandraccio che fa della propria missione l’avvicinamento alla vela per tutti – ha affermato Maurizio Buscemi, presidente I-Zona FIV – Invece che campionati lunghi, preferiamo concentrare un grande gesto agonistico, forse richiedendo qualche sacrificio agonistico in più agli armatori, ma che sicuramente dà grandissima soddifazione”.

Nella categoria ORC Regata Crociera il successo di Nafta Ecologica di Mauro Fioretto (CN Marina Genova Aeroporto) davanti a Tekno di Piero Arduino (LNI Genova) e a Imxtinente di Adelio Frixione (Yacht Club Italiano), Nafta Ecologica, Tekno e Imxtinente mantengono anche le prime tre posizioni della classe IRC. L’ORC Gran Crociera incorona Miran di Sergio Somaglia (CN Marina Genova Aeroporto), con Sbanca di Andrea Bocchietto (Il Pontile) e Mirtilla di Roberto Magnone (A.N.S.D.) in seconda e terza posizione La classe J80 vede emergere Joke di Marco Salvatico (YCI) davanti a J-Bes di Eros Rossi (CV Sori) e Montpres di Emanuela Canepa (CN Marina Genova Aeroporto). Nei J24 brinda Coyote di Marco Costigliolo (YCI) che guida la classifica generale precedendo Jaws di Matteo Mori (CV Elbano) e Crostino di Paolo Boero (CN Marina Genova Aeroporto)

“Abbiamo regatato lontano dalla Lanterna ma non potevano non chiudere addirittura sotto la Lanterna e per questo non possiamo che ringraziare il Comune di Genova, il Porto Antico di Genova, la Marina di Genova e tutti gli sponsor – ha dichiarato Gianluca Boschini, responsabile del Comitato Organizzatore – Ho visto volti sereni e felici in banchina, i feedback sono molto positivi: siamo soddisfatti delle 37 adesioni al Campionato”.

“C’era la voglia di portare nuove idee su organizzazione regate e, conseguentemente, alzare il livello tecnico in acqua – ha sostenuto Riccardo Bergamasco, direttore sportivo CN Mandraccio – E’ stata preziosa la collaborazione della I-Zona e del suo presidente Maurizio Buscemi: la strada da percorrere è lunga, noi siamo un piccolo circolo ma abbiamo contato sulla collaborazione della LNI Genova Centro con la barca giuria insieme ad altri circoli genovesi. Ospitare le barche alla Fiera del Mare, grazie a Porto Antico, è stata una carta vincente. Grazie anche al Sindaco per la sua vicinanza”.