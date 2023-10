Camogli, turista inglese 76enne muore di infarto dopo la salita fino a San Rocco

Camogli. Tragedia oggi a Camogli. Un turista inglese di 76 anni è morto per una crisi cardiocircolatoria dopo avere compiuto la lunga e faticosa salita che porta a San Rocco.

L’uomo, residente a Carlisle e in vacanza nel Levante ligure, aveva deciso di arrampicarsi a piedi fino alla frazione addossata al monte di Portofino, raggiungibile dopo aver percorso 842 gradini. Arrivato in cima non ha retto allo sforzo e si è accasciato al suolo.

Sul posto sono intervenuti intervenuto il 118 di Genova con l’automedica Tango 2 e i volontari del soccorso di Ruta.

Vani sono stati i tentativi di rianimazione davanti a centinaia di turisti sulla piazzetta della chiesa: l’uomo è stato dichiarato deceduto. Allertati anche i carabinieri.