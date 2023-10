Camion in fiamme sulla A10: tratta bloccata in direzione Savona

Aggiornamento ore 8.30 – Le fiamme sono state spente, il rogo è al momento sotto controllo. Ancor bloccata la circolazione.

Genova. Un incendio è scoppiato questa mattina sulla A10 tra i caselli di Albisola e Savona: le fiamme hanno avvolto i distrutto un camion in transito verso Savona. Immediate le criticità sulla viabilità autostradale.

Secondo quanto riferito, si tratterebbe di una cella frigo. Il rogo sarebbe partito dai copertoni per poi estendersi al veicolo. Dal viadotto si alza una imponente colonna di fumo visibile da gran parte della città.

Il tratto al momento è bloccato con 3 km di coda in direzione Savona. Autostrade per l’Italia consiglia di uscire ad Albisola e rientrare in autostrada a Savona Vado dopo aver percorso la viabilità esterna. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia ed i Vigili del Fuoco.