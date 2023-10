Calvino Cantafavole a Palazzo Ducale, agevolazioni per chi viaggia con Trenitalia

Genova. FS Italiane e Palazzo Ducale insieme in occasione della mostra Calvino Cantafavole, in programma a Genova dal 15 ottobre al 7 aprile. L’esposizione si inserisce nell’ambito del palinsesto ufficiale delle celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore, all’interno del programma delle iniziative culturali in occasione di Genova Capitale Italiana del libro 2023.

In occasione dell’evento il Gruppo Ferrovie dello Stato, con Trenitalia – Società capofila del Polo Passeggeri FS – consentirà ai visitatori di raggiungere comodamente il capoluogo ligure in treno usufruendo di alcune agevolazioni.

I soci di CartaFreccia in possesso di un biglietto ferroviario delle Frecce con destinazione Genova – e data antecedente al massimo tre giorni da quella in cui si visita la mostra – potranno infatti accedere all’esposizione in due al prezzo di una sola persona.

Una particolare riduzione è prevista anche per i viaggiatori singoli soci di CartaFreccia provvisti di titolo di viaggio delle Frecce con destinazione Genova (data antecedente al massimo tre giorni rispetto alla visita); per gli iscritti al programma X-GO; per i possessori di un biglietto ferroviario Intercity/Intercity Notte oppure titolo di viaggio di corsa semplice Regionale valido per raggiungere Genova, con data antecedente al massimo tre giorni rispetto alla visita. Il biglietto ridotto all’ingresso sarà inoltre previsto per i titolari di abbonamento a tariffa sovraregionale Trenitalia (Piemonte, Emilia Romagna e Toscana) valida per arrivare nel Capoluogo ligure.

La rassegna genovese che celebra il genio letterario di Italo Calvino si divide in sei sezioni ed esplora il rapporto dello scrittore con l’universo poetico della fiaba, ricomponendo una geografia sentimentale inaspettata e suggestiva.

Con il sostegno alla mostra di Palazzo Ducale il Gruppo FS, guidato dall’Amministratore Delegato Luigi Ferraris, conferma il suo impegno a fianco di importanti appuntamenti della cultura italiana e internazionale, favorendo la mobilità di visitatori e appassionati con collegamenti nazionali e regionali frequenti, sostenibili e capillari. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto artistico, turistico, civile ed economico del Paese.