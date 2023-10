“Calcinacci dal viadotto della A10”, il video diventa virale ma nessun pericolo: è un cantiere

Liguria Attimi di preoccupazione, ieri pomeriggio, a Ceriale, nel savonese, dove alcuni residenti hanno visto cadere dal viadotto della A10 del materiale, all’apparenza calcinacci. Il fatto è stato ripreso da un residente della zona che ha poi diffuso il video sui social network e su Whatsapp. Un filmato che è diventato immediatamente virale generando non poca preoccupazione negli utenti. Insieme al video anche un audio di una persona, dal chiaro accento piemontese, che spiega di aver avvisato la polizia ma di aver ricevuto rassicurazioni in merito. Ad un certo punto, nel consueto tam tam delle catene era sembrato che il viadotto fosse a Varazze.

In realtà, si tratta proprio del viadotto di Ceriale e le immagini sono recenti, ma quelli che si vedono cadere nel video non sono calcinacci e non c’è alcun pericolo. Su quel viadotto, infatti, è in corso la demolizione di una soletta in calcestruzzo all’interno di un cantiere.

“Tra Borghetto e Albenga, sul cordolo centrale del viadotto Ceriale – spiega Maurizio Deiana, direttore tecnico di Autostrada dei Fiori – c’è un cantiere che prevede la chiusura delle due corsie di sorpasso per entrambe le carreggiate. Stiamo demolendo il cordolo e parte della soletta per andare a installare delle barriere di sicurezza di ultima generazione. Dobbiamo rimuovere la parte superficiale del calcestruzzo, del cordolo e della soletta e andare a ricostruire la base su cui poggeranno le nuove barriere”.

Ma allora cos’è che si vede cadere nel filmato? “Osservando il video è possibile notare fermi al centro i camion della idrodemolizione, funzionano spruzzando acqua ad altissima pressione e demolendo il calcestruzzo. L’acqua lavora a una pressione di oltre 1000 bar e dove il calcestruzzo è meno resistente si verificano degli sfondamenti. Sotto il viadotto c’è comunque nostro personale per controllare le operazioni ed evitare l’accesso di altre persone nell’area”.

Il cantiere terminerà a metà dicembre; “al termine dei lavori – conclude Deiana – il risultato saranno barriere adeguate anche al centro come sui bordi laterali”.