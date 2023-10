Cadavere trovato in mare tra gli scogli di Bordighera: potrebbe essere il migrante disperso da venerdì

Genova. Il corpo senza vita di una uomo è stato recuperato la scorsa notte nel mare davanti alla passeggiata di Bordighera, in provincia di Imperia. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di una persona probabilmente di origini africane.

L’allarme è scattato ieri alle ore 22, quando il corpo è stato visto galleggiare da alcuni passanti: sul posto i carabinieri, la polizia di frontiera e la Capitaneria di porto che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto. Non è stato ancora accertato se il corpo dell’uomo possa essere quello del migrante disperso da venerdì, quando alcuni testimoni avevano visto un uomo venir trascinato via dalle correnti del torrente Nervia.

Secondo le prime informazioni raccolte dall’agenzia Ansa, il medico legale avrebbe notato diverse ferite sul corpo, corpo che secondo i primi esami non sarebbe stato in acqua per molto tempo. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia per capire le cause di morte e risalire alle identità.