Bufera mediatica su Ferruccio Sansa, indagata la moglie e sequestrato il conto in comune

Genova. L’articolo del quotidiano La Verità ha iniziato a circolare sulle chat di destra e sinistra a partire dalle prime luci dell’alba. Il titolo “Anziana circuita per soldi, conto sequestrato a Sansa” fa tremare i muri e il polverone mediatico si alza anche se, alla lettura del testo, si comprende che a essere indagata è la moglie del consigliere regionale.

Sansa non è invece indagato ma un conto corrente che ha cointestato con la moglie è stato, appunto, sequestrato. In un post su Facebook il consigliere dice che “tutto, credo, sia già chiarito”, che “ha fiducia nella magistratura” e “nei confronti della moglie”. Ma andiamo con ordine.

Maria Valeria Valerio, avvocata, secondo quanto pubblicato dal giornale e confermato a Genova24 da altre fonti, è indagata insieme a un frate per circonvenzione di incapace nei confronti di un’anziana facoltosa, nata a Milano ma da anni residente a Bogliasco, e morta a gennaio di quest’anno.

L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Enrica Menichetti, ha indotto il gip di Genova a emettere ad agosto una misura interdittiva temporanea allo svolgimento della professione di avvocato nei confronti di Valerio (elemento confermato dalla semplice visione dell’albo degli avvocati di Genova, dove l’avvocata Valerio risulta sospesa dall’ordine dall’8 agosto 2023 al 7 febbraio 2024) e di un obbligo di firma da parte del religioso, che sarebbe stato per anni padre spirituale dell’anziana.

La bufera mediatica, dicevamo. Inevitabile a livello locale dove in maniera bipartisan c’è chi cita l’affaire Soumahoro, il deputato finito nei guai per l’inchiesta che ha colpito la moglie, c’è chi evoca la “legge del contrappasso” per Sansa, sempre molto attento agli intrecci tra giustizia e politica.

Immediata, peraltro, la sinapsi sul fragore dell’articolo de La Verità di oggi e la polemica nata attorno alla decisione di Sansa, unico fra i consiglieri regionale, di chiedere le dimissioni del vicepresidente della Regione Alessandro Piana per via del caso dei festini con escort e coca.

E non a caso Ferruccio Sansa, che stamani ha pubblicato un post su Facebook dal titolo “Il vostro diritto di sapere tutto di me” parla di “incredibile tempismo” del quotidiano “dopo la mia richiesta di dimissioni riguardo all’assessore Alessandro Piana”.

“L’articolo – scrive Sansa – riporta una vicenda che ha toccato mia moglie mesi fa. Premetto: ho assoluta fiducia nella magistratura alla quale mia moglie ha fornito ogni elemento utile per chiarire la vicenda. Ma soprattutto ho affetto e fiducia incondizionati verso mia moglie. Un anno fa mia moglie, come avvocato di una persona anziana a lei legata anche da profonda amicizia, l’ha accompagnata a presentare una denuncia ai carabinieri perché temeva che la signora fosse spogliata di un patrimonio milionario da alcune persone che gestivano i suoi conti. Quindi è stata mia moglie a rivolgersi alla magistratura e ai carabinieri. È stata mia moglie a sollevare la questione di fronte alle autorità. È stata mia moglie a chiedere che si facesse chiarezza”.

“Un mese dopo le persone denunciate hanno, come era prevedibile, presentato controdenuncia nei confronti di mia moglie e di un sacerdote, missionario e da anni padre spirituale della donna – spiega ancora Sansa – La procura, che non era ancora a conoscenza delle precedente denuncia presentata dalla stessa anziana e da mia moglie, ha aperto un fascicolo e mesi fa aveva indagato mia moglie e il sacerdote. Tutto, credo, sia stato già chiarito. Ripeto: ho fiducia nella magistratura e sono pronto a fornire qualsiasi chiarimento”.

“Aggiungo che non sono stato in alcun modo toccato dalla vicenda che riguarda la professione di avvocato di mia moglie. E quindi non credo vi sia alcun elemento che possa incidere sul compito istituzionale che svolgo”, conclude il consigliere regionale quasi a prevenire chi potrebbe domandargli se non sarebbe il caso di fare un passo indietro.

Sansa che, raggiunto al telefono da Genova24, ribadisce: “Sono davvero molto tranquillo, mi dispiace per la mia famiglia ma credo che questo attacco confermi che sto andando nella direzione giusta e non cambierò di una virgola il mio modo di fare politica“.