Genova. Bruno Vitali è il nuovo segretario regionale di Demos in Liguria. La nomina è arrivata nel corso della prima assemblea regionale degli iscritti a Democrazia Solidale – DemoS, che si è riunita sabato a Genova per l’elezione del segretario regionale, dei coordinatori e delle linee programmatiche 2024-2026.

A Vitali si affiancano o i coordinatori Francesca Cirisano (politiche ambientali), Giorgio Moschella (politiche economiche) ed Elena Arcolao (politiche della salute): “Sono molto contento del dibattito che si è sviluppato sui temi molto concreti della salute, dell’economia e delle disuguaglianze da colmare – ha detto il neo-segretario Bruno Vitali, in precedenza già coordinatore regionale – segno che i nostri iscritti remano controcorrente rispetto al flusso che domina i fatti sociali ed economici. Flusso di posizioni che non fanno altro che allargare le differenze sociali ed indebolire la società nel suo insieme”.

“C’è poi un dato culturale che tende a semplificare situazioni che invece vanno considerate nella loro complessità per poter avere soluzioni efficaci – prosegue Vitali – Mi vengono in mente le questioni del lavoro e dell’immigrazione, della sicurezza e della casa, della salute e della cura dell’ambiente, delle persone fragili e dell’economia regionale. La sfida è dunque per una nuova idea di Regione e di convivenza, dove il benessere sia accessibile a tutti e non solo ad una parte della popolazione”.

Sono state poi approvate le linee guida programmatiche 2024-2026 che fanno leva su una visione dei territori in cui si investe sulle infrastrutture sociali e non solo su quelle materiali: “Rimane aperta la sfida di crescere di più nella Regione – fanno sapere da Demos – con un’idea di politica di proposizione e non di contrapposizione; la sfida dei tempi è quella di rendere la democrazia più forte e solidale tra le persone, con ricadute economiche che ridiano dignità anche alle fasce più deboli della popolazione”.