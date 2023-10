BookPop Festival, oggi incontro dedicato al “giallo” con Valeria Corciolani, Bruno Morchio e Paolo Roversi

Genova. Appuntamento da non perdere per gli amanti del “giallo”. Oggi, giovedì 19 ottobre, alle 19, nella Galleria Studio Rossetti di via Chiabrera, nell’ambito del BookPop Festival, incontro con gli autori Valeria Corciolani, Bruno Morchio e Paolo Roversi.

Da un’idea di Themeltinpop.com, il blog genovese dedicato ai libri curato dalle autrici Antonella Grandicelli e Arianna Destito Maffeo, ecco il primo Genova BookPop Festival: cinque giorni per parlare di libri e scrittura con autori, giornalisti, editori.

Tre le location: Galleria Studio Rossetti, Giardini Luzzati e Cisterne del Ducale.

Romanzi, thriller, noir: tanti i generi che verranno trattati al BookPop Festival, dove i lettori potranno incontrare gli autori e partecipare agli eventi in calendario, alla fine di ogni evento brinderemo insieme con un piccolo rinfresco.

Un Festival nato dall’idea di un gruppo di autrici genovesi e fortemente voluto e prodotto da CDM L.A.B. (acronimo di Le Azioni Buone) neo-azienda che si propone di farsi promotrice di iniziative culturali e sociali di valore nella nostra città.