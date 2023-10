Bonus gas e energia, Pastorino (Linea Condivisa):”Gli inquilini delle case popolari ottengono giustizia”

Genova. “A seguito della segnalazione arrivata dal segretario generale di Sunia Genova Bruno Manganaro in merito all’impossibilità per diversi inquilini di case popolari di accedere al bonus “gas e energia elettrica” (stanziato per famiglie con ISEE fino a 15mila euro), abbiamo formalmente chiesto chiarimenti all’amministratore unico di Arte Genova, Paolo Gallo”. Così Gianni Pastorino, Linea Condivisa, capogruppo in consiglio regionale.

“La grave discriminazione nasceva infatti da un’errata dicitura del codice di accesso che considerava l’uso domestico del gas come “usi diversi”, prosegue.

“A seguito della nostra lettera, ARTE Genova ci ha comunicato di aver avviato un colloquio con ARERA per provvedere immediatamente a riassegnare la corretta dicitura ai codici e permettere agli utenti di accedere ad un bonus che spetta loro di diritto e che può fare la differenza in un momento di crisi e di inflazione dilagante” continua Pastorino.

“Ma non solo – aggiunge – ARERA ha informalmente avvertito ARTE che sarà possibile rivalutare le richieste già respinte previa presentazione di domanda di revisione della pratica da parte deII’inquiIino interessato. Pertanto, gli assegnatari che in passato hanno visto la propria istanza respinta solamente a causa della tipologia PDR non idonea, potranno ora ripresentarla per riavviare l’iter di accettazione che, a seguito degli aggiornamenti apportati, dovrebbe andare a buon fine. Si tratta di un’ottima notizia: in attesa di sviluppi che ci auguriamo possano mettere un lieto fine a questa vicenda, continueremo a monitorare la situazione”, conclude.