Bimbo di 18 mesi ingerisce antidolorifico, ricoverato al Gaslini

Neirone. Molta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, per un bimbo di 18 mesi che nel pomeriggio di sabato è stato portato all’ospedale Galsini dopo avere ingerito il contenuto di una bustina di antidolorifico.

Il piccolo, residente a Neirone, è riuscito a prendere una bustina del farmaco e ad aprirla con i denti, ingerendone metà prima che i genitori si accorgessero dell’accaduto e gliela strappassero dalle mani.

È subito partita la chiamata al 112, e sul posto è arrivata l’automedica inviata dal 118 di Lavagna per il trasporto all’ospedale Gaslini, dove il piccolo è arrivato in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma l’accaduto è stato comunque segnalato ai carabinieri come da prassi.