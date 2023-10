Biblioteca Berio: per i 200 anni arriva BerioTube, un percorso innovativo di visita guidata self service

Genova. Nell’ambito delle iniziative per il bicentenario della Berio è arrivato BerioTube, un percorso innovativo di visite guidate della biblioteca in modalità self-service.

Attraverso una sorta di metropolitana virtuale che si snoda, all’interno della biblioteca, in una serie di linee ramificate contraddistinte da specifici colori e di stazioni dotate di QRCode, i visitatori possono scaricare sul proprio smartphone contenuti testuali audio e video, in italiano e in inglese, per scoprire gli spazi, i servizi e il patrimonio bibliografico antico e moderno della Berio.

Ogni stazione di BerioTube è segnalata da un totem: per poter godere di una visita della biblioteca in totale autonomia è sufficiente inquadrare il Qrcode e selezionare il numero della stazione.