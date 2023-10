Bastoni, pistole lanciarazzi e coltelli per regolare i conti dopo Genoa-Perugia: ecco perché 9 ultrà sono stati arrestati

Genova. E’ stato un regolamento di conti quello che ha trasformato il quartiere di Marassi in un campo di battaglia per circa due ore nel pomeriggio del 15 aprile di quest’anno, al termine di Genoa-Perugia e che due giorni fa ha portato all’arresto di 9 ultrà di cui 8 genoani su ordinanza di custodia cautelare del gip Giorgio Morando.

Le indagini della Digos, coordinate dal sostituto procuratore Francesco Cardona hanno portato in carcere Fulvio Bonavita, ultras del Genoa, e Stefano Curti, capo ultrà del Perugia. Ai domiciliari invece sono finiti Davide Masala, Cristiano Grasso, Massimiliano Leonardi, Loris Capatti, Paolo Galatà, Maxilimiano Gaozza e Simone Esposito.

Appartengono ai gruppi ultras genoani Nucleo 1893, Armenia 5 Rosso e Caruggi, il primo in contrasto con gli altri due ormai da anni per questioni legate all’orientamento politico e alla supremazia in gradinata. Per il gip tuttavia la politica c’entra ben poco: “La politica non ha particolare attinenza sugli accadimenti – sottolinea il gip – bensì è un pretesto per imporre al propria supremazia e dedicarsi ai pestaggi, in modo abbastanza casuale, o legato a motivi di opportunità, spesso economica o solo di “abitudine”, con conseguente gravissimo disagio per l’ordine pubblico e anche per chi si avvicina allo sport con atteggiamento molto distante da questi guastatori”.

Il casus belli era stata l’esposizione durante la partita di uno striscione di benvenuto da parte del Nucleo agli “amici” di una parte della tifoseria del Perugia appartenente all’area di destra così come il Nucleo, mentre gli altri club (tradizionalmente di sinistra) avevano chiesto da tempo di tener fuori la politica dallo stadio per concentrarsi sul tifo. Per questo l’ordine era di non fare alcun tipo di omaggio al settore dove si trovavano gli umbri ma gli ultrà della ex Brigata Speloncia avevano scelto di far infuriare gli altri. C’era stata una scaramuccia prima del match e la promessa reciproca di regolare i conti a fine partita.

In piazza Galileo Ferraris era scoppiata la guerra. Uno dei tifosi arrestati, Bonavita, aveva sparato un colpo con una pistola lanciarazzi ad altezza uomo e la pistola poi l’aveva tenuta puntata in quel modo per tutti gli scontri finché ferito non l’ha persa dopo che si era rifugiato nell’ingresso di un palazzo. Curti invece aveva una lama con cui ha colpito alla schiena uno degli altri tifosi del gruppo avverso che ora è ai domiciliari. Poi anche lui, che aveva provato a trovare rifugio nella sede del Nucleo, è stato gravemente ferito e portato in ospedale. Tre i feriti gravi ricoverati quel giorno e 5 in tutto quelli che erano andati a farsi medicare negli ospedali. Tutti gli altri – alla maxi rissa avevano partecipato circa 100 tifosi – erano fuggiti.

Tra i tifosi finiti ai domiciliari c’è il 40enne ‘Davidino’ Masala, che si trova in carcere da agosto per traffico internazionale di cocaina e che è imputato anche nel processo per le estorsioni al Genoa. Secondo la ricostruzione della Digos attraverso le immagini “Masala è stato anche ripreso mentre prelevava da terra un cartello della segnaletica stradale, per scagliarlo contro i suoi rivali. Inoltre è stato individuato tra coloro che entravano nel vicolo che conduce alla sede del Club Nucleo 1893 per raggiungere gli avversari e continuare nell’ aggressione”.

Per tutti gli indagati il giudice ritiene sussistano le esigenze cautelari a causa di quelle che definisce “personalità inclini alla violenza personale” e “incapaci di autocontrollo”.

Il Nucleo da allora, con il club danneggiato e poi messo a lungo sotto sequestro dalla Digos durante le indagini, si è di fatto sciolto. E dopo quell’episodio, almeno fino a oggi, la situazione nella gradinata Nord ha trovato una sua stabilità, o almeno una sorta di tregua.