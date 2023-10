Basket, Serie B: reazione Sestri ma Olimpia Legnaia passa a Genova

Genova. Sconfitta casalinga per la Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale contro Olimpia Legnaia. Grande avvio per i Seagulls di coach Guida, con Legnaia che però porta verso di sé l’inerzia con il passare dei minuti. Nell’ultima frazione grande reazione genovese ma i fiorentini resistono agli assalti e portano a casa i due punti.

La partenza-sprint della Pallacanestro Sestri inizialmente sorprende i fiorentini, con Anaekwe che guida il parziale dei padroni di casa. Coach Zanardo registra la squadra e Legnaia ribalta l’inerzia nella prima frazione, facendo registrare ottime percentuali al tiro. Nella seconda frazione regna l’equilibrio, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo e con il +8 fiorentino all’intervallo lungo. Nel terzo periodo i toscani realizzano il parziale che risulterà poi decisivo. La Pallacanestro Sestri trova sì maggiore incisività offensiva, tornando a contatto fino al -2, non riuscendo però ad agganciare gli avversari e a colmare il gap creato da Legnaia durante la sfida. L’Olimpia conquista così la vittoria al PalaFigoi.

Questo il commento di Francesco Guida, capo allenatore dei Seagulls: “Abbiamo giocato alla pari con una buonissima squadra, a circa quattro minuti dalla fine eravamo -2 e sembrava potessimo giocarci le nostre possibilità di vittoria. Le ragioni di una sconfitta sono sempre molteplici, vanno ricercate nei meriti degli avversari, sempre, ma ci abbiamo messo del nostro. Non ci si può permettere minuti di improvvisazione in attacco e disattenzioni difensive così come nella seconda parte del primo quarto, piuttosto che nel terzo periodo, si subiscono parziali significativi che indirizzano la partita. Nell’ultimo periodo, dopo che faticosamente, con merito, avevamo ricucito lo strappo abbiamo fatto tanti errori, nei momenti decisivi, e lo scouting report alla fine recita 29 palle perse. Troppe. Specie in una gara a punteggio basso. Sono comunque sereno, dobbiamo lavorare duramente in palestra, fare esperienza di ogni partita, diventare ed essere squadra nelle difficoltà così come nelle cose buone, ho fiducia, perché i ragazzi hanno qualità tecniche e morali e le dimostreranno, serve un po’ di tempo”.

TABELLINO

PALLACANESTRO SESTRI vs OLIMPIA LEGNAIA 56-66 (13-20; 18-19; 11-14; 14-13)

PALLACANESTRO SESTRI: Cavallaro 15, Anaekwe 12, Daunys 10, Pintus 8, Lo 7, Pasqualetto 2, Zini 2, De Paoli, Barnini, Pittaluga, Costa ne, Cartasegna ne. Coach Guida.

OLIMPIA LEGNAIA: Del Secco 14, Ceriglio 12, Mascagni 8, Scampone 8, Cherubini 6, Sakellariou 5, Ingrosso 5, Merlo 5, Nikoci 3, Iobstraibizer, Giannozzi, Mazzerelli ne. Coach: Zanardo.