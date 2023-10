Basket, il Cus Genova batte anche Teens Biella: biancorossi ancora in vetta alla classifica

Genova. Il CUS Genova Basket cala il pokerissimo in Serie C Unica. Biancorossi in testa alla classifica del Girone B grazie al successo contro Teens Biella Basket al PalaCUS.

Primo strappo nel primo quarto da parte dei ragazzi di Coach Pansolin, in parte ricucito dai biellesi all’intervallo lungo. Nella terza frazione gli universitari creano il gap decisivo, amministrato nell’ultima frazione.

TABELLINO

CUS GENOVA BASKET vs TEENS BASKET BIELLA 86-78 (27-18; 42-38; 66-48)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 5, Vallefuoco 11, Esposito, Galluzzi 22, Dufour 21, Cassanello 1, Sighinolfi, Caversazio 5, Ferraro, Casucci 12, Sommariva 8, De Censi 1. Coach: Pansolin.

TEENS BASKET BIELLA: Guelpa ne, Lavino 8, Ramzi 6, Maffeo 7, Vioglio, Gagliano 8, Guzzon 13, Zimonjic 8, Bertoglio, Cerri 18, Bona 10. Coach: Garri.