Basket, Cus Genova fa tre su tre: battuto anche San Mauro

Genova. Tre su tre per il CUS Genova Basket in Serie C Unica che supera in trasferta il San Mauro Basket.

I ragazzi di coach Pansolin si aggiudicano la sfida 68 a 77, ottenendo così il terzo successo consecutivo in questa nuova avventura fuori regione, a nove anni di distanza dall’ultima volta.

Ora gli universitari si trovano in testa alla classifica insieme al CUS Torino Basket.

TABELLINO

SAN MAURO BASKET vs CUS GENOVA BASKET 68-77 (16-24; 34-43; 47-62)

SAN MAURO BASKET: Ciuffreda 2, Pizzaia M. 19, Fassio 2, Pizzaia S. 12, Momo 3, Orlando F., Orlando T. 10, De Girolamo ne, Paz 5, Moretti 2, Binovi 11, Tapra 2. Coach: Torraco.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 9, Taccini ne, Vallefuoco 13, Esposito 3, Galluzzi 7, Dufour 10, Cassanello 7, Caversazio 13, Ferraro 11, Ansaldo 2, Casucci 2, De Censi. Coach: Pansolin.