Autostrade, scatta la chiusura del traforo del Monte Bianco: la Liguria trema fino a dicembre

Genova. Scatta domani, lunedì 16 ottobre, la temuta chiusura del traforo del Monte Bianco. A comunicarlo è la società di gestione: a partire dalle 8.00 il tunnel sarà chiuso e la riapertura è prevista lunedì 18 dicembre alle 22.00. E sale la preoccupazione per le possibili ripercussioni sulle autostrade della Liguria, che ufficialmente non compare tra gli itinerari alternativi ma verosimilmente vedrà aumentare la quantità di veicoli diretti e provenienti da oltre confine.

Come riportato sul sito, si tratta di “operazioni di manutenzione tecnica, in particolare lavori riguardanti la sostituzione degli elementi di impalcato stradale nella zona centrale del traforo e la sostituzione dei 76 acceleratori installati sulla volta. Tali operazioni necessiteranno di una chiusura totale dell’infrastruttura della durata di 9 settimane consecutive“. La decisione è stata presa a valle della commissione intergovernativa di giovedì 7 settembre in accordo con le Prefetture della Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia.

La chiusura di nove settimane è stata prevista dal gestore della galleria insieme alle aziende che si occuperanno dei lavori, sulla base della riprogrammazione delle opere. Il cantiere-test di 15 settimane per ristrutturare 600 metri di volta, che sarebbe dovuto partire lo scorso 4 settembre, era infatti stato rinviato di un anno dopo la frana del 27 agosto in Maurienne che aveva portato alla chiusura ai mezzi pesanti del traforo del Fréjus, tra Piemonte e Savoia, per 12 giorni. Gli interventi previsti in queste nove settimane al Bianco non riguarderanno la volta ma altre parti del traforo: cantieri che – in caso di necessità per eventuali chiusure di altri tunnel – consentirebbero un ripristino della circolazione in tempi relativamente più brevi rispetto a un lavoro di ricostruzione della volta. Dopo la riunione della commissione intergovernativa italo-francese del 7 settembre scorso, si era parlato tuttavia di una chiusura di sei o sette settimane, quindi più breve.

Gli autotrasportatori sono in allarme. “Con le difficoltà ai valichi, dal Brennero al Fejus, è in gioco l’economia italiana, oltre alla sopravvivenza di moltissime imprese del settore – ha detto il presidente della Fai, Paolo Uggè -. La chiusura del Monte Bianco, assieme ai limiti imposti dall’Austria al Brennero, rischiano di affossare la nostra economia”.

Il traforo del Fréjus, principale alternativa di comunicazione tra Italia e Francia tramite le Alpi, resta chiuso per la parte ferroviaria e subirà chiusure parziali con senso unico alternato nelle ore notturne ancora per diverse settimane. Così anche il Gottardo fino alla fine di ottobre, a causa di fessurazioni nella volta che hanno modificato il programma di manutenzione ordinaria. E fino ad aprile 2024 pure il traforo del Gran San Bernardo sarà interessato da lavori che si svolgeranno in orario notturno: tra le ore 22 e le ore 6 il transito, a senso unico alternato, sarà consentito soltanto al traffico leggero e ai veicoli commerciali di altezza inferiore ai tre metri.

Un quadro che rischia dunque di complicarsi per la Liguria, visto che la A10 potrebbe vedere un aggravio di flussi di mezzi pesanti, soprattutto quelli legati ai traffici portuali, in un contesto già critico per i cantieri sulla rete destinati a moltiplicarsi dopo l’estate di tregua per non impattare sul turismo.