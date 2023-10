Autostrade, cantieri in A26 con code e disagi in entrambe le direzioni di marcia

Genova. Domenica di code e disagi per chi viaggia in A26, dove la presenza di alcuni cantieri, con conseguente riduzione delle corsie di marcia, continua a provocare disagi per gli automobilisti.

Come successo anche nelle ultime settimane, i disagi principali sono nel tratto compreso tra Masone e lo svincolo con la A10, in direzione di Genova, dove in mattinata si sono registrati fino a tre chilometri di code. Disagi anche in direzione nord, con rallentamenti che riguardano lo svincolo di ingrasso in A26 per chi proviene da Ventimiglia.

In mattinata complicazioni anche sul resto della rete autostradale ligure con un incidente che ha paralizzato il traffico sull’autostrada A6 tra Savona e Altare. Il sinistro si è verificato alle 10 e ha coinvolto tre auto. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Nel tratto si è rapidamente formata una coda in entrambe le direzioni: 6 i km in direzione nord, mentre per chi viaggia verso mare la coda è lunga al momento 2 km.