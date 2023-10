Autonomia differenziata, l’evento della Cgil: “No ad un disegno sbagliato”

Genova. Si terrà lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 15 presso la Sala del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova in via Garibaldi 4, la tavola rotonda organizzata da Cgil Liguria dal titolo “Autonomia differenziata: no a un disegno sbagliato”.

L’incontro pubblico è organizzato per dibattere le criticità che il disegno di legge sull’autonomia differenziata potrebbe determinare sulla tenuta unitaria del Paese e sulla condizione socio economica delle persone e dei territori. La tavola rotonda avrà lo scopo di concentrarsi sulle conseguenze che l’autonomia avrebbe sui principali pilastri dello stato sociale e dello sviluppo economico: dalla salute all’istruzione, dalle infrastrutture al fisco.

L’incontro sarà aperto da un intervento del Segretario Generale Cgil Liguria Maurizio Calà e dal contributo del Prof. Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. Alla tavola rotonda, coordinata dal giornalista di Repubblica Matteo Macor, parteciperanno il Professore di diritto costituzionale e già Ministro della Salute Renato Balduzzi, il dott. Mario Sommariva Presidente Autorità Portuale Mar Ligure Orientale, la dott.ssa Elena Tramelli dirigente scolastica dell’ I.C. Teglia e Christian Ferrari segretario nazionale Cgil.