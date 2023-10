Attentato di Bruxelles, il passaggio a Genova dell’estremista islamico: la foto sotto l’Arco della Vittoria

Genova. Vestito di nero, con una folta barba sul viso, berretto in testa e sullo sfondo l’Arco della Vittoria, nell’omonima piazza, tra parcheggio e aiuole. Questa la foto che sta circolando in queste ore tra gli investigatori genovesi, allertati come nel resto del paese a seguito dell’attentato di Bruxelles.

La foto trovata su Facebook sarebbe stata pubblicato nel marzo del 2021 e in queste ore sarebbe attribuita allo stesso Abdesalem Lassoued – questo il nome dell’attentatore diffuso dalle autorità – di cui tutte le polizie europee stanno cercando di ricostruirne la storia per individuare elementi che possano ricostruirne l’eventuale appartenenza a gruppi estremisti operativi in Europa. Secondo quanto rilanciato dalle agenzie stampa, l’uomo è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia belga.

Anche se lo stesso Lassoued si è definito appartenente all’Isis in un video pubblicato sui social pochi minuti dopo la strage, infatti, al momento non ci sarebbero elementi per provare l’appartenenza dell’uomo ad una organizzazione strutturata e realmente operativa. Al momento resta in piedi l’ipotesi di un gesto tragicamente folle di un estremista solitario.