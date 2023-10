Atalanta vs Genoa LIVE: missione punti a Bergamo per il Grifone

ATALANTA vs GENOA

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Scamacca. A disposizione di Gasperini ci sono: Musso, Rossi, Holm, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk.

Genoa (3-5-2): Leali; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Thorsby, Frendrup, Haps; Ekuban, Gudmundsson. A disposizione di Gilardino: Calvani, Sommariva, Martin, De Winter, Vogliacco, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Badelj, Galdames.

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Galetto-Mokhtar

IV uomo: Manganiello

VAR: Abbattista

AVAR: Paterna

Bergamo. Il Genoa ritrova Giampiero Gasperini sulla propria strada, una figura che i genoani fanno fatica a considerare “avversaria“. Ma oggi è così e sulla panchina rossoblù siede Alberto Gilardino, uno dei tanti allievi di “Gasp”. Sentimentalismi a parte, i rossoblù si preparano ad affrontare una sfida molto complicata contro una squadra che lotta per un posizionamento europeo come la Dea. Diversi sono gli assenti, tra cui Mateo Retegui che verrà sostituito da Ekuban in coppia con l’imprescindibile Albert Gudmundsson. Partita dell’ex per Malinovskyi che ha Bergamo ha fatto vedere il meglio del suo potenziale.