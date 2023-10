Aster con l’elicottero sul cimitero di Staglieno per rimuovere tronchi di alberi pericolanti, previste chiusure

Genova. Oggi, mercoledì 11 ottobre, le squadre di giardinieri di Aster, l’azienda partecipata del Comune di Genova che si occupa anche di manutenzioni del verde in città, saranno impegnate presso il cimitero monumentale di Staglieno in un delicato lavoro di trasporto tronchi. L’intervento comprende un’area dal settore cosiddetto Ventaglio fino al parterre delle Fede di Staglieno, tramite elicottero attrezzato per questa tipologia di lavori.

Si renderà ovviamente necessaria, per diverse ore, e almeno fino alla fine dell’intervento, l’interdizione dell’accesso ai campi centrali e alle aree limitrofe al Pantheon, come da immagine.

“Siamo qui come da programma e finora i tempi sono rispettati, il meteo è buono – dice Andrea Conte, agronomo di Aster responsabile dell’operazione – l’elicottero opererà per circa 3 ore, senza sosta, per questioni tecniche non può infatti fermarsi ma operare a massimo regime”.

Dopo molti anni di chiusura, spiegano da Aster, grazie a questo intervento di eliminazione delle piante morte che erano pericolanti, si potrà iniziare una serie di attività che permetteranno, alla fine, di riaprire al pubblico la storica area del Ventaglio.

L’intervento fa parte della più ampia riqualificazione dei cimiteri cittadini, per la quale il Comune di Genova ha stanziato 300mila euro all’anno per il triennio 2022-2024.

“Aster infatti sta operando analogamente anche su tutti gli altri cimiteri genovesi – precisano dall’azienda – per garantirne la completa fruibilità alla cittadinanza”.