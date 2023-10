Ascoli-Sampdoria: arbitra Giuseppe Collu, Prontera al Var

Genova. Domenica 7 settembre (ore 16:15) la Sampdoria sarà impegnata in trasferta allo stadio Del Duca contro l’Ascoli: a dirigere l’incontro sarà Giuseppe Collu, arbitro della sezione di Cagliari.

Per l’occasione il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero di Brescia e Ricciardi di Ancona. Quarto ufficiale invece sarà Vergaro di Bari. VAR affidato a Prontera di Bologna e AVAR a Longo di Paola.

La partita al Del Duca sarà una “prima volta” per Collu e la Sampdoria: l’arbitro infatti non ha mai diretto una gara della prima squadra blucerchiata (solo due match della Primavera). Per quanto riguarda l’Ascoli, invece, si tratterà del secondo incrocio con Collu: il primo fu lo scorso 29 agosto, quando i bianconeri vinsero 3 a 0 contro la Feralpisalò.