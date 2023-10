Arenzano Outdoor: il 14 ottobre tour nell’entroterra, test prova di biciclette, noleggio pattini e molto altro

Arenzano. Tutto pronto per Arenzano Outdoor, in programma il 14 ottobre dalle 9.30 alle 18.30, con un primo evento patrocinato dal Parco Beigua, dedicato a tutte le attività all’aria aperta che si possono praticare in perfetta sintonia tra terra e mare, in un territorio ricchissimo di opportunità e servizi.

Il ritrovo dell’evento sarà l’Outdoor Village in piazza Calasetta e l’Experience Area presso il “Campetto di Francesco” in piazzale del Mare, allestiti con gli stand delle associazioni, palco per i talk e presentazioni di libri, area olistica, mercatino, torre arrampicata, simulatore optimist, noleggio pattini e monopattini, canoa e sup, pump truck e gimkana per bambini.

Il programma di Tutto d’un fiato Arenzano Outdoor, che vuole essere la prima edizione di un appuntamento fisso per l’outdoor, propone ad atleti, appassionati e famiglie, attività legate alla mountain bike, bici da strada, corsa, arrampicata, acroyoga, canoa, sup, skate. Diversi i tour organizzati su itinerari nell’immediato entroterra e fino a con il supporto tecnico delle guide e con i volontari esperti delle associazioni sportive di Arenzano.

Nell’Outdoor Village saranno previsti test prova ebike e bici da strada con la collaborazione di aziende leader del settore, un’esposizione di bici d’epoca e, per tutto il giorno, si alterneranno sul palco atleti di Arenzano che hanno conseguito risultati riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, con le loro storie di sport. Il Parco Beigua proporrà attività e giochi per bambini con il focus sulla Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra il 13 ottobre. Nell’Area Experience nel Campetto di Francesco in Piazzale del Mare, si troverà per la prima volta ad Arenzano una pista pump track di 42 metri, la torre di arrampicata, noleggio pattini e monopattini e, nel pomeriggio, la gimkana per bambini. Decathlon, partner tecnico della manifestazione, sarà presente con uno stand per il noleggio gratuito di pattini e monopattini per l’intera durata della manifestazione.

Arenzano Outdoor si conclude alle 21.00 presso il Teatro Opere Parrocchiali “Don Carlo Dellacasa” con la serata musicalnaturalistica, ad ingresso gratuito, “Natura tra le note” a cura del Club Alpino Italiano di Arenzano e dei suoi operatori naturalistici accompagnati dal Chromatic Duet Testa Bruzzone.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Arenzano con la partecipazione delle associazioni del territorio e con il contributo della Commissione Turismo di Arenzano. In caso di maltempo l’evento sarà spostato al 15 ottobre. Tutto il programma è su www.arenzanoturismo.it.