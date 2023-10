Arenzano, malore fatale mentre torna a casa: 40enne trovato senza vita davanti al portone

Arenzano. Il corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato trovato poco dopo l’alba di venerdì in piazza Servetto, ad Arenzano.

A dare l’allarme un passante che ha notato il corpo e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: stando agli accertamenti del medico legale, era morto da diverse ore. Si tratta di un cittadino della Mauritania, che lavorava come aiuto cuoco e lavapiatti in uno dei locali della cittadina e abitava proprio in via Servetto. Il cadavere è stato trovato davanti al portone d’ingresso.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno informato dell’accaduto il magistrato di turno. L’ipotesi più probabile, anche alla luce dell’assenza di segni di violenza sul corpo, è che il quarantenne abbia avuto un malore mentre rientrava a casa dopo la serata di lavoro, e che sia crollato proprio davanti al portone. I militari hanno già rintracciato un collega dell’uomo, che alla chiusura del locale lo ha accompagnato a casa lasciandolo, appunto, davanti al palazzo. A fare chiarezza sulle cause della morte sarà, comunque, l’autopsia.